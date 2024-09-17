"Хорошо, что "Монако" примет участие в новом розыгрыше Лиги чемпионов. Для Головина участие в ЛЧ — шанс выйти на новый уровень. Когда ты играешь против лучших, то становишься сильнее", - цитирует Семина "РБ Спорт".
На групповом этапе "Монако" сыграет на своем поле с каталонской "Барселоной", сербской "Црвеной Звездой", португальской "Бенфикой" и "Астон Виллой". На выезде монегаски сыграют с миланским "Интером", лондонским "Арсеналом", итальянской "Болоньей" и "Динамо Загребом".
В текущем сезоне российский полузащитник Александр Головин провел за "Монако" в рамках французского чемпионата два матча и не отметился результативными действиями.
Семин: для Головина участие в ЛЧ — шанс выйти на новый уровень
Российский тренер Юрий Семин высказался об участии "Монако" в групповом этапе Лиги чемпионов.
Фото: ФК "Монако"