"Для первого матча это очень хороший сценарий встречи. У Матвея был большой перерыв в игровой практике с последнего матча. А тут сразу Лига чемпионов. Ход игры был благоприятный, команда владела мячом. Если честно, такого для первого матча и хотелось. Это придаст дополнительной уверенности", - цитирует Кафанова "СЭ".
Вчера, 18-го сентября, французский "ПСЖ" одержал победу над испанской "Жироной" в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов со счетом 1:0. Российский голкипер Матвей Сафонов вышел в стартовом составе парижан и смог сохранить свои ворота в неприкосновенности, этот матч стал дебютным для россиянина.
Напомним, что Сафонов перешел в "ПСЖ" из "Краснодара" этим летом за 20 миллионов евро. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего вратаря в 20 миллионов евро. В следующем туре Лиги чемпионов "ПСЖ" сыграет на выезде с лондонским "Арсеналом".
Кафанов - о дебюте Сафонова за "ПСЖ": такого для первого матча и хотелось
Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался о дебюте Матвея Сафонова за "ПСЖ".
Фото: ФК "ПСЖ"