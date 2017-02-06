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Судья Александр Егоров похудел на 15 кг

Арбитры российской премьер-лиги в Турции проведут сбор с 7 по 21 февраля.

Сбор пропустят Алексей Николаев (вирусное заболевание) и Рашид Абусуев (травма).

За время зимнего перерыва 44-летний арбитр из Саранска Александр Егоров похудел на 15 килограммов.

"Спорт-Экспресс"
Вчера, 23:06
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№4 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Вчера, 23:51) #
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online

Любовницу молодую, чай, нашёл.. Заездила laughing


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№3 Написал: 4aMtu16pM россия (Вчера, 23:39) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: kobr
Начнется чемпионат откормится

на клюкве. нынче опять развесистая уродилась


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чемпионат россии 2015/16 по ресурсу.
судьи и армия едины
Регистрация: 20.01.2012
№2 Написал: Ваганыч (Вчера, 23:29) #
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Слышь , Егоров , скинь диету сашки графу .... Токма он , адин кер , будет смЯтану подъедать ....


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с высоты моей должности и статуса я вполне информирован(с)
Регистрация: 23.12.2015
№1 Написал: kobr (Вчера, 23:22) #
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Начнется чемпионат откормится smile !
Регистрация: 24.10.2006
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