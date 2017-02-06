Судья Александр Егоров похудел на 15 кг

Арбитры российской премьер-лиги в Турции проведут сбор с 7 по 21 февраля.Сбор пропустят Алексей Николаев (вирусное заболевание) и Рашид Абусуев (травма).За время зимнего перерыва 44-летний арбитр из Саранска Александр Егоров похудел на 15 килограммов.