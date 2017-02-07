Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Лента новостей:
18:48
Николай Цуканов: виновные в срыве сроков строительства "Зенит-Арены" понесут ответственность (12)
Николай Цуканов: виновные в срыве сроков строительства "Зенит-Арены" понесут ответственность (12)
14:57
Андрей Созин: футболистов стоит ограничить в социальных сетях, особенно двоих, которых все знают (5)
Андрей Созин: футболистов стоит ограничить в социальных сетях, особенно двоих, которых все знают (5)
Сердар Азмун имел предложения из Англии и Испании, но предпочел остаться в "Ростове"
Нападающий "Ростова" Сердар Азмун зимой имел предложения из Англии и Испании, но предпочел остаться в России, заявил представитель футболиста Мехди Хагитали.
"Зимой у Сердара были предложения из Англии и Испании. Но мы приняли решение остаться в "Ростове". Что будет летом, сказать сложно - будем смотреть по ситуации. Но сейчас все мысли Сердара связаны с его нынешним клубом", - цитирует агента "Р-Спорт".
"Зимой у Сердара были предложения из Англии и Испании. Но мы приняли решение остаться в "Ростове". Что будет летом, сказать сложно - будем смотреть по ситуации. Но сейчас все мысли Сердара связаны с его нынешним клубом", - цитирует агента "Р-Спорт".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.