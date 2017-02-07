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Сердар Азмун имел предложения из Англии и Испании, но предпочел остаться в "Ростове"

Нападающий "Ростова" Сердар Азмун зимой имел предложения из Англии и Испании, но предпочел остаться в России, заявил представитель футболиста Мехди Хагитали.

"Зимой у Сердара были предложения из Англии и Испании. Но мы приняли решение остаться в "Ростове". Что будет летом, сказать сложно - будем смотреть по ситуации. Но сейчас все мысли Сердара связаны с его нынешним клубом", - цитирует агента "Р-Спорт".
Теги: Азмун Ростов
Сегодня, 18:18
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