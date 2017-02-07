"Спартак" провел очередные тренировки в Испании

На вчерашней тренировке футболисты "Спартака" выполнили упражнения на тактику, сыграли в ручной мяч, а также провели небольшой турнир по футболу, разделившись на три команды.В упорной борьбе победителем соревнования стали "зеленые": Ребров, Хомуха, Кутепов, Леонтьев, Тимофеев, Зуев и Давыдов. Несмотря на тяжелые рабочие будни, в команде царит хорошая, дружеская атмосфера.А на сегодняшнее утро у красно-белых была запланирована очередная изнурительная тренировка. В 10:30 по испанскому времени футболисты вышли на газон "Арройо Энмедио". Размялись, затем в программе тренировки были игровые упражнения. Ну а затем спартаковцам пришлось пройти, наверное, одно из самых тяжелых испытаний на сборах — проделать большой объем беговой работы. Нелегкие нагрузки, как и во время прошлого занятия, насыщенного беговой работой, выдержали все.