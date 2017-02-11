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Игрокам "Краснодара" предоставили один выходной

Футболисты "Краснодара" после возвращения с испанского сбора получили выходной, сообщает официальный сайт "быков".

А уже в воскресенье на УТБ "Четук" стартует заключительный цикл подготовки "быков" к матчам 1/16 финала Лиги Европы против турецкого "Фенербахче".
Теги: Краснодар
Сегодня, 14:09
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