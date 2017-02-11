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12:31
Игорь Лебеденко: сейчас в стране с населением в 150 миллионов человек почти нет молодых игроков (2)
Игорь Лебеденко: сейчас в стране с населением в 150 миллионов человек почти нет молодых игроков (2)
10:25
"Бавария": всего наилучшего, Тимо! (1)
"Бавария": всего наилучшего, Тимо! (1)
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Футболист из Мосула: ИГИЛ заставлял нас срезать эмблемы с формы, а судьям запрещал пользоваться свистком (14)
Футболист из Мосула: ИГИЛ заставлял нас срезать эмблемы с формы, а судьям запрещал пользоваться свистком (14)
Игрокам "Краснодара" предоставили один выходной
Футболисты "Краснодара" после возвращения с испанского сбора получили выходной, сообщает официальный сайт "быков".
А уже в воскресенье на УТБ "Четук" стартует заключительный цикл подготовки "быков" к матчам 1/16 финала Лиги Европы против турецкого "Фенербахче".
А уже в воскресенье на УТБ "Четук" стартует заключительный цикл подготовки "быков" к матчам 1/16 финала Лиги Европы против турецкого "Фенербахче".
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