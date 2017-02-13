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"Урал" договорился о подписании контракта с Джемалом Табидзе

Главный тренер "Урала" Александр Тарханов сообщил, что клуб договорился о подписании контракта с 21-летним защитником молодежной сборной Грузии Джемалом Табидзе.

"Думаю, подпишем, уже договорились, подробностей пока не знаю. Президент уже разговаривал с его представителями. Джемал нам понравился", - цитирует Тарханова ТАСС.

С лета 2015 года права на центрального защитника принадлежат бельгийскому "Генту". Защитник выступал за юношеские сборные Грузии двух возрастов и молодежную команду страны.
Теги: Урал Тарханов
Сегодня, 21:13
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