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"Урал" договорился о подписании контракта с Джемалом Табидзе
Главный тренер "Урала" Александр Тарханов сообщил, что клуб договорился о подписании контракта с 21-летним защитником молодежной сборной Грузии Джемалом Табидзе.
"Думаю, подпишем, уже договорились, подробностей пока не знаю. Президент уже разговаривал с его представителями. Джемал нам понравился", - цитирует Тарханова ТАСС.
С лета 2015 года права на центрального защитника принадлежат бельгийскому "Генту". Защитник выступал за юношеские сборные Грузии двух возрастов и молодежную команду страны.
"Думаю, подпишем, уже договорились, подробностей пока не знаю. Президент уже разговаривал с его представителями. Джемал нам понравился", - цитирует Тарханова ТАСС.
С лета 2015 года права на центрального защитника принадлежат бельгийскому "Генту". Защитник выступал за юношеские сборные Грузии двух возрастов и молодежную команду страны.
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