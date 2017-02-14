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Максим Канунников: "Чайна Форчун", откровенно говоря, классом ниже "Рубина"

Форвард "Рубина" Максим Канунников поделился комментарием после победного матча с китайским "Чайна Форчун" (3:1).

"Что касается сегодняшнего матча, то соперник, откровенно говоря, ниже классом. Но бывали моменты, когда играли спустя рукава, особенно в конце второго тайма. В результате мы опускались в оборону, и они создавали опасные моменты. Начали очень здорово, имели много моментов и заслуженно выиграли. Но, повторюсь, нужно играть с концентрацией все 90 минут, а не отдельными периодами. В целом, два сбора отработали. Хорошие спарринги были. Входим в игровой ритм, все ребята получают игровое время, выходят на свой уровень. Более или менее в оптимальных кондициях сейчас находимся, следуем плану, выполняем ту работу, тот объем, который запланирован. Контрольные игры подтверждают, что мы идем по правильному пути", - цитирует Канунникова официальный сайт клуба.
Сегодня, 22:04
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