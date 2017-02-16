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Александр Танцюра: несмотря на возраст, Асильдаров полон решимости играть за "Анжи"

Спортивный директор "Анжи" Александр Танцюра прокомментировал подписание форварда Шамиля Асильдарова.

"В лице Асильдарова мы подписали зрелого, опытного футболиста. Несмотря на возраст, он полон решимости играть за свой родной клуб. Шамиль является лидером по духу, который в определенные моменты может повести за собой команду. Уверен, что его опыт очень пригодится "Анжи", и он, несомненно, принесет пользу команде", – приводит слова Танцюры официальный сайт клуба.
Теги: Анжи
Сегодня, 17:32
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