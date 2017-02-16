Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Лента новостей:
18:00
Дмитрий Аленичев: Кубок Легенд - очень важное событие, приятно снова встретиться со звездами мирового футбола
Дмитрий Аленичев: Кубок Легенд - очень важное событие, приятно снова встретиться со звездами мирового футбола
"Зенит" просматривает нападающего юношеской сборной Казахстана
Вместе с молодежным составом "Зенита" на сборе на Кипре тренируется 17-летний нападающий юношеской сборной Казахстана Еркебулан Сейдахмет, сообщает "Спорт-Экспресс". Питерцы решили пригласить его на просмотр после Мемориала Гранаткина, на котором игрок был признал лучшим форвардом турнира.
Сообщается, что питерцы очень довольны игрой Сейдахмета, но пока не будут подписывать контракт с футболистом. В этом сезоне Сейдахмет, по всей видимости, будет выступать за "Тараз"
Сообщается, что питерцы очень довольны игрой Сейдахмета, но пока не будут подписывать контракт с футболистом. В этом сезоне Сейдахмет, по всей видимости, будет выступать за "Тараз"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.