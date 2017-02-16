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"Зенит" просматривает нападающего юношеской сборной Казахстана

Вместе с молодежным составом "Зенита" на сборе на Кипре тренируется 17-летний нападающий юношеской сборной Казахстана Еркебулан Сейдахмет, сообщает "Спорт-Экспресс". Питерцы решили пригласить его на просмотр после Мемориала Гранаткина, на котором игрок был признал лучшим форвардом турнира.

Сообщается, что питерцы очень довольны игрой Сейдахмета, но пока не будут подписывать контракт с футболистом. В этом сезоне Сейдахмет, по всей видимости, будет выступать за "Тараз"
Теги: Зенит
Сегодня, 20:26
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