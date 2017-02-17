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"Крылья Советов" подписали контракт с Сандро Цвейбой

"Крылья Советов" заключили контракт с молодым российским игроком Сандро Цвейбой. Сандро – воспитанник московского "Локомотива", с 2000 по 2013 год выступал за юношеские и молодёжные команды "железнодорожников".

Защищал цвета венгерского "Уйпешта" и хорватского "Осиека". 2016 год провел в казахстанском "Актобе". В "Крылья" 23-летний Сандро, выступающий на позиции опорного полузащитника, перешел свободным агентом. Цвейба находился с "Крыльями" на втором сборе в Белеке и принял участие во всех контрольных матчах, информирует официальный My Webpage самарцев.
Теги: Крылья Советов
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