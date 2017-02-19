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Мануэль Пеллегрини: "Локомотив" в чуть более лучшей форме, чем мы

Главный тренер "Хэбэй Чайна Форчун" Мануэль Пеллегрини прокомментировал поражение своей команды в контрольном матче против "Локомотива" (0:1).

"Хороший спарринг. За очки мы не боролись, но обе команды отлично поработали. "Локомотив", возможно, в чуть более лучшей форме, ведь у вас в чемпионате перерыв, а в Китае вообще межсезонье", - цитирует Пеллегрини "Спорт-Экспресс".
Теги: Пеллегрини Локомотив
Сегодня, 09:28
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№1 Написал: mikelo73 г. Киров Кировская область. (Сегодня, 09:42) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Неплохая китайская команда пожалуй так и Китай нас переплюнет если будет двигаться такими темпами, А вратарь у Китайской команды очень даже неплох
Регистрация: 18.03.2012
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