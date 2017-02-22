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Джано Ананидзе: раньше ежедневно ходил качаться, но стал хуже чувствовать себя на поле

Полузащитник "Спартака" Джано Ананидзе рассказал, пытается ли он улучшить свои силовые качества работой в тренажёрном зале.

"Одно время каждый день качался – пока не заметил, что стал хуже себя чувствовать на поле. Ноги забиты, руки – короче, дискомфорт. Теперь в тренажёрку хожу, только чтобы в тонусе быть. Всё равно в силовом единоборстве с двухметровым гигантом у меня мало шансов. Это не значит, что я сачкую в борьбе или ноги убираю. Нет. Но стараюсь переиграть соперника за счёт своих сильных качеств: мышления, скорости, техники. Футболистов моих габаритов в мире тысяч 100, если не больше. Среди них немало топовых. Физическая готовность сегодня не подразумевает горы мышц. Главные показатели – дыхание, выносливость. Если два тайма бегаешь без остановки – любого опередишь, хоть накачанного, хоть щуплого", - цитирует Джано "Чемпионат.сом".
Теги: Джано Спартак
Вчера, 22:35
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7
(2)
№7 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 00:02) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
А по нему заметно, что качался. joy


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a.D.t.S
Believe LOKO (is reaL)

Praise The Pope
Регистрация: 2.05.2014
№6 Написал: syamtomov г. Мурманск (Вчера, 23:24) #
  • -2
  •  (2)

Цитата: кочегар
попробуй онанизм.

Цитата: кочегар
так что ананизма не помогает?

Из цикла "Советы Сёмину ИЛИ Как усилить игру Лохомотива". laughing
Регистрация: 6.08.2008
№5 Написал: OgreGate (Вчера, 22:47) #
  • -3
  •  (13)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: кочегар
так что ананизма не помогает?

Вам видней


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Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
№4 Написал: кочегар Кубань (Вчера, 22:45) #
  • -5
  •  (9)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: OgreGate
Нафиг-нафиг. Як вон уже перекачался и сдох

так что ананизма не помогает?


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найду
Регистрация: 13.04.2008
№3 Написал: OgreGate (Вчера, 22:41) #
  • -1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Нафиг-нафиг. Як вон уже перекачался и сдох


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Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
№2 Написал: кочегар Кубань (Вчера, 22:39) #
  • -5
  •  (13)
Болеет за:
«Локомотив»
попробуй онанизм.


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найду
Регистрация: 13.04.2008
№1 Написал: bomjik Санкт-Петербург (Вчера, 22:39) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Если ежедневно качаться, хуже себя чувствовать будешь не только на поле...
Регистрация: 12.08.2012
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