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Дмитрий Хомуха возглавил юношескую сборную России

Дмитрий Хомуха возглавил юношескую сборную России, составленную из игроков 2002 года рождения. Контракт со специалистом рассчитан до конца 2017 года.

"Работа в системе сборных России мне хорошо знакома, поэтому было очень приятно получить приглашение возглавить команду 2002 года рождения. На данном этапе она только начнет формироваться, на следующей неделе мы проведем первый учебно-тренировочный сбор в Москве, где познакомимся с игроками, которые в основном представляют столичные академии, принимающие участие в зимнем первенстве Москвы. Сейчас пока располагаем небольшим количеством информации о кандидатах, но в наших планах провести в этом году порядка четырех сборов в России и за рубежом. Благодарен руководству РФС за предложение возглавить юношескую сборную России, начинаем работу по формированию команды", - цитирует Хомуху официальный сайт РФС.
Теги: Хомуха Юношеская сборная России
Вчера, 23:48
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