Дмитрий Кириченко: "Ростов" в матче с "МЮ" будет сражаться, показывать характер

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18:14
Жозе Моуринью: это плохая жеребьевка, потому что нам будет противостоять непростой соперник (5)
Жозе Моуринью: это плохая жеребьевка, потому что нам будет противостоять непростой соперник (5)
17:47
Сергей Юран: Смолову стоит "окунуться" в чемпионаты Германии или Англии. Потенциал для этого есть (1)
Сергей Юран: Смолову стоит "окунуться" в чемпионаты Германии или Англии. Потенциал для этого есть (1)
16:45
Алексей Герасименко: в "Динамо" Лобановского разговоры о "весеннем" футболе были в пользу бедных
Алексей Герасименко: в "Динамо" Лобановского разговоры о "весеннем" футболе были в пользу бедных
16:30
Для "Краснодара" - комфортная, для "Ростова" - великолепная! Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы (2)
Для "Краснодара" - комфортная, для "Ростова" - великолепная! Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы (2)
15:09
Сергей Гуренко: если Лоськов способен составить конкуренцию, то нужно весь "Локомотив" разогнать (2)
Сергей Гуренко: если Лоськов способен составить конкуренцию, то нужно весь "Локомотив" разогнать (2)
14:01
СМИ: наставник "Ювентуса" подрался с Леонардо Бонуччи и поставил ультиматум: либо я, либо он (3)
СМИ: наставник "Ювентуса" подрался с Леонардо Бонуччи и поставил ультиматум: либо я, либо он (3)
13:56
Федор Смолов: из уважения к "Краснодару" я не мог рассматривать предложения за день до закрытия трансферного окна (7)
Федор Смолов: из уважения к "Краснодару" я не мог рассматривать предложения за день до закрытия трансферного окна (7)
11:50
"Анжи" отзаявил Георгия Тигиева (5)
"Анжи" отзаявил Георгия Тигиева (5)
11:23
Нобель Арустамян: Смолов отверг два предложения от китайских клубов с зарплатой 7,5 и 10 млн евро (10)
Нобель Арустамян: Смолов отверг два предложения от китайских клубов с зарплатой 7,5 и 10 млн евро (10)
10:59
Радослав Ковач: есть только одна команда, в которую Караваев может перейти, - это "Спартак" (23)
Радослав Ковач: есть только одна команда, в которую Караваев может перейти, - это "Спартак" (23)
Дмитрий Кириченко: "Ростов" в матче с "МЮ" будет сражаться, показывать характер
Тренер "Ростова" Дмитрий Кириченко прокомментировал итоги жеребьёвки 1/8 финала Лиги Европы.
"Наверное, "Манчестер Юнайтед" — самый сильный соперник, который мог нам достаться. Здорово, что за один футбольный сезон наши болельщики увидят столько суперклубов.
Недостатка информации про "Манчестер Юнайтед" точно не будет. Будем готовиться, сражаться, показывать характер. Приложим все силы, чтобы добиться положительного результата", — цитирует Кириченко пресс-служба клуба.
"Наверное, "Манчестер Юнайтед" — самый сильный соперник, который мог нам достаться. Здорово, что за один футбольный сезон наши болельщики увидят столько суперклубов.
Недостатка информации про "Манчестер Юнайтед" точно не будет. Будем готовиться, сражаться, показывать характер. Приложим все силы, чтобы добиться положительного результата", — цитирует Кириченко пресс-служба клуба.
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