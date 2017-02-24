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Дмитрий Кириченко: "Ростов" в матче с "МЮ" будет сражаться, показывать характер

Тренер "Ростова" Дмитрий Кириченко прокомментировал итоги жеребьёвки 1/8 финала Лиги Европы.

"Наверное, "Манчестер Юнайтед" — самый сильный соперник, который мог нам достаться. Здорово, что за один футбольный сезон наши болельщики увидят столько суперклубов.

Недостатка информации про "Манчестер Юнайтед" точно не будет. Будем готовиться, сражаться, показывать характер. Приложим все силы, чтобы добиться положительного результата", — цитирует Кириченко пресс-служба клуба.
Теги: Кириченко Ростов Манчестер Юнайтед
Сегодня, 17:09
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6
(1)
№6 Написал: Витек 88-20 Санкт-Петербург (Сегодня, 17:42) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
если пройдут нынешний МЮ который набрал хороший ход то им подсилам будет ЛЕ!! Дерзайте!!! Вперед Ростов!!
Регистрация: 7.12.2016
№5 Написал: serg.mixaylow железногорск курская область (Сегодня, 17:24) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Рубин»
НАДЕЖДА умирает последней...


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Рубин - тверже только Алмаз!!!
Регистрация: 31.01.2012
№4 Написал: papapa (Сегодня, 17:23) #
  • -10
  •  (10)

Цитата: Charodei
Надеюсь,что скальп Манчестера отправится в коллекцию клуба и займет достойное место,рядом со спальном Баварии.

Твои надежды похожи на надежды клоуна, вылившего цистерну говна на посетителей цирка - ВСЕ в говне и тут выхожу Я весь в белом и мандатом депутата России



Регистрация: 2.02.2017
№3 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 17:22) #
  • +1
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
скучно как с цска уж точно не будет! удачи Ростову!


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✯✯✯✯, ✯-?
Регистрация: 22.05.2015
№2 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 17:20) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
желаю Ростову выиграть кубок,очень достойная команда!
Регистрация: 3.11.2016
№1 Написал: Charodei Борзя (Сегодня, 17:18) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
Надеюсь,что скальп Манчестера отправится в коллекцию клуба и займет достойное место,рядом со спальном Баварии.
Регистрация: 27.07.2013
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