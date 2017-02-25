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"Ростов" поздравил Миху Мевлю с рождением дочери

"Ростов" на официальном сайте поздравил своего защитника Миху Мевлю с рождением дочки.

"У защитника "Ростова" Михи Мевли и его девушки Евы родилась дочка! Малышку назвали Ниа! Желаем маме и ребенку здоровья", - говорится в поздравлении.
Теги: Мевля Ростов
Сегодня, 19:11
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