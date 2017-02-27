Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Гаджи Гаджиев: проведение матча в Екатеринбурге проблемой не станет

Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев прокомментировал вердикт РФПЛ касательно игры между пермской командой и "Уралом".

Комиссия разрешила провести матч на "СКБ-Банк Арене" в Екатеринбурге.

"Проблемой это не станет. Тем более, синоптики обещают комфортную температуру. В прошлом году мы играли при значительном морозе. Команда готова", - цитирует Гаджиева ТАСС.
Теги: Гаджиев Амкар Урал
Сегодня, 18:25
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.