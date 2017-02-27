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Гаджи Гаджиев: проведение матча в Екатеринбурге проблемой не станет
Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев прокомментировал вердикт РФПЛ касательно игры между пермской командой и "Уралом".
Комиссия разрешила провести матч на "СКБ-Банк Арене" в Екатеринбурге.
"Проблемой это не станет. Тем более, синоптики обещают комфортную температуру. В прошлом году мы играли при значительном морозе. Команда готова", - цитирует Гаджиева ТАСС.
Комиссия разрешила провести матч на "СКБ-Банк Арене" в Екатеринбурге.
"Проблемой это не станет. Тем более, синоптики обещают комфортную температуру. В прошлом году мы играли при значительном морозе. Команда готова", - цитирует Гаджиева ТАСС.
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