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Ивелин Попов: позитивный настрой помогает преодолевать трудности
Полузащитник "Спартака" Ивелин Попов составил тройку самых весёлых игроков команды.
"Я вообще оптимист по жизни. Гоню негатив прочь. Позитивный настрой помогает преодолевать трудности. Футбол сейчас такой, что без напряжённой работы успеха не добиться.
Тройка самых весёлых людей в "Спартаке"? Ещенко, Макеев… Кто же ещё… Пусть будет Глушаков. Обо мне другие пусть судят. Вы не смотрите на серьёзное лицо Макеева. Женя – очень весёлый парень, очень! И шутки у него смешные, неожиданные. А главное, Макеев сам так заразительно хохочет, что окружающим удержаться невозможно", - цитирует Попова "Чемпионат.сом".
"Я вообще оптимист по жизни. Гоню негатив прочь. Позитивный настрой помогает преодолевать трудности. Футбол сейчас такой, что без напряжённой работы успеха не добиться.
Тройка самых весёлых людей в "Спартаке"? Ещенко, Макеев… Кто же ещё… Пусть будет Глушаков. Обо мне другие пусть судят. Вы не смотрите на серьёзное лицо Макеева. Женя – очень весёлый парень, очень! И шутки у него смешные, неожиданные. А главное, Макеев сам так заразительно хохочет, что окружающим удержаться невозможно", - цитирует Попова "Чемпионат.сом".
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