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"Ростов" готов помочь своим болельщикам с британской визой
На официальном сайте "Ростова" опубликована информация для болельщиков о посещении выездного матча с "Манчестер Юнайтед".
"Уважаемые болельщики, футбольный клуб "Ростов" готов оказать содействие в получении британской визы для посещения выездного матча 1/8 финала Лиги Европы УЕФА "Манчестер Юнайтед" — "Ростов".
Просим тех, кому нужна помощь в оформлении британской визы отправить свои персональные данные (серия и номер загранпаспорта, фамилия и имя на английском языке — как в загранпаспорте, срок действия загранпаспорта) на электронный адрес ontour@fc-rostov.ru до 13:00 01.03.2017.
Ходатайство от футбольного клуба "Ростов" об ускоренном получении визы для подавших заявки болельщиков будет передано в консульство Великобритании. Данное ходатайство не гарантирует получение британской визы, но повышает шансы ее получения.
Информация о порядке приобретения билетов на матч "МЮ" – "Ростов" будет опубликована на нашем сайте позже", - говорится в сообщении.
"Уважаемые болельщики, футбольный клуб "Ростов" готов оказать содействие в получении британской визы для посещения выездного матча 1/8 финала Лиги Европы УЕФА "Манчестер Юнайтед" — "Ростов".
Просим тех, кому нужна помощь в оформлении британской визы отправить свои персональные данные (серия и номер загранпаспорта, фамилия и имя на английском языке — как в загранпаспорте, срок действия загранпаспорта) на электронный адрес ontour@fc-rostov.ru до 13:00 01.03.2017.
Ходатайство от футбольного клуба "Ростов" об ускоренном получении визы для подавших заявки болельщиков будет передано в консульство Великобритании. Данное ходатайство не гарантирует получение британской визы, но повышает шансы ее получения.
Информация о порядке приобретения билетов на матч "МЮ" – "Ростов" будет опубликована на нашем сайте позже", - говорится в сообщении.
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