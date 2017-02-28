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Игорь Шалимов: это катастрофа. Надо разбираться, не первый раз с нами такое случается

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов после поражения от "Урала" (3:3, по пенальти 3:4) в 1/4 финала Кубка России отметил, что доволен игрой команды в первом тайме.

— Это катастрофа! Надо разбираться, не первый раз с нами такое случается. С тем же "Оренбургом" вели по ходу матча, а потом чудом спаслись в дополнительное время. Мы это всё разберём. Психологию игроков… Но… Тяжелый удар, всё складывалось для нас хорошо перед матчем. Мы говорили футболистам, что надо быть внимательней, обычно если так всё хорошо складывается, то что-то в этом подозрительное. Психология победителя так просто не берётся, надо терпеть и дожимать.

— Почему вы поставили Федора Смолова бить послематчевые пенальти после того, как он не забил одиннадцатиметровый во втором тайме?

— Он штатный пенальтист. Он всегда достаточно уверено забивал. А в этой игре не забил два мяча в матче — нонсенс.

— "Краснодар" снова не смог настроиться на команду ниже себя классом?

— Нельзя сказать, что мы не настроились. Мы забили три гола и играли отлично в первом тайме, «Уралу» было тяжело. А потом пошли обрезы. Мы расслабились по ходу игры. Мы не то что не настроились, мы развалились.

Sportbox
Теги: Шалимов Краснодар Урал
Сегодня, 23:26
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№1 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 23:30) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Было видно, что пенальти в игре с большой долей вероятности не будет забит.
Смолов был очень напряжен и перед пробитием пенальти опустил взгляд.
Ну а проиграли, потому что на поле во втором тайме и в овер-тайме была одна команда - Урал, а Краснодар только вату катали, да на пенальти, как Лаборде, нарывались.


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a.D.t.S
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