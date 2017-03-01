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Александр Григорян: качество игры хромает у обеих команд, были предпосылки к другому резльтату
Александр Григорян: качество игры хромает у обеих команд, были предпосылки к другому резльтату
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Александр Бубнов: насколько мне известно, перед "Спартаком" не ставилась задача стать чемпионом
Александр Бубнов: насколько мне известно, перед "Спартаком" не ставилась задача стать чемпионом
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Андрей Будогосский: провал судей на тестах по знанию правил – это неприятная неожиданность (1)
Андрей Будогосский: провал судей на тестах по знанию правил – это неприятная неожиданность (1)
На матче "Рубин" - "Сибирь" присутствовало 2346 зрителей
Матч 1/4 финала Кубка России между "Рубином" и "Сибирью" (1:0) собрал 2346 зрителей, сообщает официальный сайт РФПЛ.
Игра состоялась в среду и начиналась в 15.00 по московскому времени.
В полуфинале Кубка России "Рубин" сыграет против "Урала".
Игра состоялась в среду и начиналась в 15.00 по московскому времени.
В полуфинале Кубка России "Рубин" сыграет против "Урала".
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