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Артем Попов: футболистам "Томи" отдали зарплату за пять месяцев

Полузащитник "Томи" Артем Попов рассказал о финансовой ситуации в клубе.

"Нам отдали зарплату за пять месяцев, по октябрь включительно. Но это я говорю про нынешнюю ситуацию. С теми ребятами, которые ушли, возможно, расплатились, по январь. Считаю, сейчас не тот возраст, когда надо гнаться за деньгами. Я выбрал игровую практику в премьер-лиге, хочу расти как футболист. Что касается денег в клубе, думаю, это хорошая динамика - значит, "Томь" не будет закрываться и рассчитается со всеми ребятами. Я в это верю", - цитирует Попова ТАСС.
Теги: Томь
Сегодня, 19:02
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№2 Написал: Nedvedoff2 Ростов (Сегодня, 19:09) #
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Сейчас скажут - Ростовкупилматч...)))


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Nedvedoff, не был 4 года..)))
Регистрация: 3.12.2016
№1 Написал: Бриг (Сегодня, 19:05) #
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online
Болеет за:
«Краснодар»
Поздно отдали..
Регистрация: 21.11.2016
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