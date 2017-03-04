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Валерий Непомнящий: не думаю, что преимущество "Зенита" в два официальных матча будет иметь решающее значение
Валерий Непомнящий: не думаю, что преимущество "Зенита" в два официальных матча будет иметь решающее значение
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Андрей Бутенко: система определения гола стоит 15 млн долларов в год, а эпизодов таких - 2-3 (5)
Андрей Бутенко: система определения гола стоит 15 млн долларов в год, а эпизодов таких - 2-3 (5)
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"Локомотив" провел тренировку в Уфе (1)
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Спортивный психолог: какие бы схемы не придумывал Гончаренко против "Зенита" – ничего не получится (15)
Артем Попов: футболистам "Томи" отдали зарплату за пять месяцев
Полузащитник "Томи" Артем Попов рассказал о финансовой ситуации в клубе.
"Нам отдали зарплату за пять месяцев, по октябрь включительно. Но это я говорю про нынешнюю ситуацию. С теми ребятами, которые ушли, возможно, расплатились, по январь. Считаю, сейчас не тот возраст, когда надо гнаться за деньгами. Я выбрал игровую практику в премьер-лиге, хочу расти как футболист. Что касается денег в клубе, думаю, это хорошая динамика - значит, "Томь" не будет закрываться и рассчитается со всеми ребятами. Я в это верю", - цитирует Попова ТАСС.
"Нам отдали зарплату за пять месяцев, по октябрь включительно. Но это я говорю про нынешнюю ситуацию. С теми ребятами, которые ушли, возможно, расплатились, по январь. Считаю, сейчас не тот возраст, когда надо гнаться за деньгами. Я выбрал игровую практику в премьер-лиге, хочу расти как футболист. Что касается денег в клубе, думаю, это хорошая динамика - значит, "Томь" не будет закрываться и рассчитается со всеми ребятами. Я в это верю", - цитирует Попова ТАСС.
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