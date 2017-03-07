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Роман Широков: для нынешнего "Ростова" сейчас соперников вообще нет

Экс-полузащитник сборной России Роман Широков оценил игру "Ростова" в матче 18-го тура РФПЛ с "Томью" (6:0).

"Для "Ростова", учитывая нынешнюю форму, сейчас соперников вообще, похоже, нет. Ростовчане и российские, и европейские клубы громят, и дай бог, чтобы так продолжалось и дальше. В матче с "Томью" "Ростов" не стал смотреть, кто против него вышел, а забил столько, сколько посчитал нужным. Нападающие оформили по дублю – это отлично отразится на их уверенности в преддверии еврокубковых матчей", - цитирует Широкова "Чемпионат.сом".
Теги: Широков Ростов
Сегодня, 20:00
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(3)
№4 Написал: avnik море (Сегодня, 20:52) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
С официальной речью выступил товарищ Широков. В зале вяло зааплодировали...


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
№3 Написал: Dspm (Сегодня, 20:44) #
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  •  (4)

Да как раз все наоборот бывает. Тут все забили а дальше пустота может быть мю выиграет 5-0 по сумме
Регистрация: 7.03.2017
№2 Написал: ачуда (Сегодня, 20:40) #
  • +1
  •  (5)

Томь не соперник, а мальчик для битья в РФПЛ и остальные команды будут соревноваться кто больше забьет, первый пошел.
Регистрация: 1.02.2017
№1 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 20:35) #
  • +2
  •  (8)
online

Рома, не сглазь....
Регистрация: 28.12.2015
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