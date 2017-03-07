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Источник: "Зенит" доверяет Мирче Луческу

Кредит доверия главному тренеру "Зенита" Мирче Луческу по-прежнему высок, сообщает "Спорт-Экспресс".

Руководство клуба намерено дождаться окончания сезона и оценить результат, показанный румынским специалистом. В случае если он будет признан неудовлетворительным (такая вероятность на данный момент не слишком высока), сине-бело-голубые намерены сохранить курс на иностранного тренера. Кандидатура Леонида Слуцкого, скорее всего, рассматриваться не будет.
Теги: Луческу Зенит
Сегодня, 20:47
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№11 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 21:26) #
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online

Руководство клуба намерено дождаться окончания сезона и оценить результат, показанный румынским специалистом. В случае если он будет признан неудовлетворительным (такая вероятность на данный момент не слишком высока), сине-бело-голубые намерены сохранить курс на иностранного тренера.

Всё очень чётко написано: ДО окончания сезона трогать не будут. Цыган может успокоится.
Хотя, думаю, в контракте ТАКАЯ компенсация за досрочное расторжение контракта, что хочешь-не хочешь, а оставлять его ГТ до окончания сезона дешевле обойдётся.
Кандидатура Леонида Слуцкого, скорее всего, рассматриваться не будет.

Смущает немного это "скорее всего".
Регистрация: 6.08.2008
№10 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 21:16) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Игорь Казьмин
Как обычно сегодня доверяем а завтра приняли отставку. по обоюдному согласию.

Да, если посмотреть статистику, то большинство отставок происходит именно после заявлений о кредите доверия.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№9 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 21:13) #
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online

Как обычно сегодня доверяем а завтра приняли отставку. по обоюдному согласию.


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
№8 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 21:13) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: maradona72
Зенит не только доверяет, но и бережет румына. Не дай дай Бог с дедулей что-то случится по состоянию здоровья и т п. Контракт то не шуточный.

Скабрезные мысли маленьких спартачей, дешёвенькие и меркантильные, но всецело отражающие жалкую душонку спартачка. expressionless


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№7 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 21:06) #
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online

Зенит не только доверяет, но и бережет румына. Не дай дай Бог с дедулей что-то случится по состоянию здоровья и т п. Контракт то не шуточный.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№6 Написал: Сабака-бабака (Сегодня, 21:01) #
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Цитата: Blessing
Типа Эмери хачу

мокренькая уже поди....
Регистрация: 21.01.2016
№5 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 20:58) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: vlees
Blessing,
Боаша? confused

Боащ самодур, к тому же несостоятельный в плане построения игры. У него был сильнейший в РФПЛ состав, а он еле-еле выиграл одно чемпионство.
Типа Эмери хачу, а по темпераменту Симеоне.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№4 Написал: vlees (Сегодня, 20:54) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Blessing,
Боаша? confused
Регистрация: 12.01.2017
№3 Написал: avnik море (Сегодня, 20:54) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Кредит доверия главному тренеру "Зенита" Мирче Луческу по-прежнему высок, сообщает "Спорт-Экспресс".

Это смотря относительно чего. Если относительно домов (М. Жванецкий), то да.


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
№2 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 20:54) #
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  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: yanus0407
Уж если и менять румына, то только на топ-тренера.

Молодого и прогрессивного, а значит, амбициозного, у которого нет чувства пресытости футболом, как у Луческу.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№1 Написал: yanus0407 Санкт - Петербург (Сегодня, 20:50) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Уж если и менять румына, то только на топ-тренера.


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Пока мы едины - мы непобедимы!!!
Регистрация: 31.10.2009
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