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Сергей Хусаинов: зачем видеоповторы и видеофиксация в России? У нас на стадион ходит полтора человека

Известный в прошлом арбитр Сергей Хусаинов уверен: не нужно вводить систему видеофиксации гола и видеоповторы в чемпионате России.

"Никаких "прибамбасов" вводить не надо! Человек сам способен определять, был гол или нет. Видеоповторы и видеофиксацию нужно применять на крупных турнирах, где задействованы огромные деньги. А зачем это делать в нашей родной России? У нас на стадион ходит полтора человека, где вы деньги возьмете на все эти видеоповторы?! В принципе, буча, которая поднялась после матча "Амкар" –"Зенит", говорит о том, что нужно по-другому подходить к отбору судей. Арбитр должен читать игру, не мешать команде развивать атаку, предугадывать события. Правила у нас знают многие, а вот мгновенно сориентироваться в ситуации… Не нужно приглашать случайных людей в судейский корпус", - цитирует Хусаинова "Спорт-Экспресс".
Теги: Хусаинов
Сегодня, 19:22
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(3)
№10 Написал: famvdv рязань (Сегодня, 20:37) #
  • 0
  •  (0)

Как не нужны? Срочно раздобыть средства и по подобию Питерского стадиона начать осваивать средства. И желательно уложится не менее чем в 10 лет.
Регистрация: 1.05.2009
№9 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 20:19) #
  • +1
  •  (1)

Цитата: junga
Да, а у тебя на аве твоё?

Нее. Не я.

А ты где так загорел? Даже в Сочи нет столько солнца.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№8 Написал: junga Сочи (Сегодня, 20:16) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: maradona72
Цитата: junga
ДА, МЫ БОМЖИ!!!
На аве твое фото?


Да, а у тебя на аве твоё?


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ДА, МЫ БОМЖИ!!!
Регистрация: 28.09.2010
№7 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 19:48) #
  • 0
  •  (4)

Цитата: junga
ДА, МЫ БОМЖИ!!!

На аве твое фото?


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№6 Написал: junga Сочи (Сегодня, 19:47) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Алкаш даже по ящику футбол не смотрит! Совсем берега потерял, плюнул в душу одновременно всем болелам которые ходят на стадион! Как будто длля фиксации голов миллиард нужен, 2 камеры и комп, все


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ДА, МЫ БОМЖИ!!!
Регистрация: 28.09.2010
№5 Написал: 4aMtu16pM россия (Сегодня, 19:33) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Конечно. У Хусаинова и прочих икспертов хлеб отнимают.


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чемпионаты россии по ресурсу.
судьи и армия едины
Регистрация: 20.01.2012
№4 Написал: VirGON (Сегодня, 19:28) #
  • +1
  •  (3)
online

дауж,причем тут сколько ходит,результат игры от этого зависит
Регистрация: 14.12.2016
№3 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 19:27) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Причем одно к другому? Хусаинов мерзкий тип, мелкий жулик.
Регистрация: 19.03.2010
№2 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 19:25) #
  • -3
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
на ишаков,может,и меньше,чем полтора.а видеоповторы с видеофиксацией реально не нужны.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
№1 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 19:24) #
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
мда. ну и дебил...


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Румына в Отставку
Регистрация: 23.05.2007
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