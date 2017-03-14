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Марко Симич провёл первую тренировку в "Ростове"

Новичок "Ростова" Марко Симич провёл первую тренировку в составе донской команды, информирует пресс-служба клуба.

Контракт с 29-летним игроком, который также имеет сербское гражданство, рассчитан до конца сезона и может быть продлен.

Марко Симич провёл первую тренировку в "Ростове"
Теги: Ростов
Сегодня, 22:21
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№1 Написал: Хидя (Сегодня, 22:22) #
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online

ай Курбанищще, ай красава!
Регистрация: 13.03.2017
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