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Валерий Кечинов: Баранов не нуждается в общении с нами и живёт своей жизнью

Бывший полузащитник "Спартака" Валерий Кечинов рассказал, что так и не смог выйти на связь с экс-футболистом красно-белых Василием Барановым, который после завершения карьеры отказался от общения с журналистами и партнёрами по "Спартаку".

"Вообще никак не получается до сих пор найти Василия Баранова. Даже в "Одноклассниках" пытался отыскать. Но мне передали, что Васе это не нужно. Значит, человек не нуждается в общении с нами и просто живёт своей жизнью. Зачем ему в душу лезть?

Не думаю, что Баранов мог на что-то обидеться. Мы отлично общались в "Спартаке" с ним и со всеми остальными. С другими ветеранами и сейчас дружим, а Баранову, видимо, комфортно без этого", - цитирует Кечинова "Чемпионат.сом".
Теги: Кечинов
Вчера, 22:47
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№1 Написал: Oder8587 (Вчера, 23:04) #
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Болеет за:
«Ливерпуль»
Хороший был игрок...За Балтику еще пылил до Спартака..
Регистрация: 2.10.2016
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