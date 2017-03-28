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Мориц Бауэр: все наши игроки действительно отрабатывают на 100%

Защитник "Рубина" Мориц Бауэр заявил, что все игроки в казанском клубе отрабатывают на все 100 процентов.

"Думаю, что все наши игроки действительно отрабатывают на 100%. Просто надо понимать, что не бывает такого, что человек каждый день бывает в своей лучшей форме. Я, например, с утра встаю иногда и понимаю, что что-то не так, и понимаю, что не могу включиться на полную мощность. Так бывает у всех людей. У всех разные причины – в семье могут быть проблемы, в личной жизни. Я вот из-за травмы не мог сыграть с "Анжи". Надеюсь, перерыв на матчи сборных пойдет на пользу, и мы в лучшей форме подойдем к матчу с "Зенитом". Потому что были последние матчи, когда не все было в идеальном состоянии", - цитирует футболиста издание "Реальное время".
Теги: Бауэр Рубин
Сегодня, 19:08
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