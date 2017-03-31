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Дмитрий Свищев: я люблю ЦСКА, но буду рад чемпионству "Спартака"

Глава федерации кёрлинга России и депутат ГД Дмитрий Свищев сообщил, что является поклонником ЦСКА, но не против, чтобы чемпионом России стал "Спартак".

"Если "Спартак" станет чемпионом, то я буду рад. А вообще, я люблю ЦСКА. Так получилось, что я работаю с ними, поэтому являюсь их приверженцем. Выиграет "Спартак" - молодцы. Меня больше интересует уровень российского футбола на европейской арене и развитие футбола в стране. Лично я считаю, что нужно больше футбольных полей и спортивных секций. У нас в стране 34% людей занимаются спортом, а в развитых странах эта цифра держится в районе 60%. Не нужно для этого таких стадионов, как в Санкт-Петербурге. Достаточно небольших стадионов. Спорт - это не только политика, но и бизнес. Даже в нашем случае. Государство не может нести на себе бремя инвестиций в спорт. Нужно создавать условия для инвесторов, чтобы они приходили в спорт", - цитирует Свищева "Спорт ФМ".
Теги: Спартак ЦСКА
Вчера, 23:05
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6
(3)
№6 Написал: FCSKA Москва (Сегодня, 00:00) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: vlees.
laughing вот такие они глоры цска печенена

ну да де зеувы живут и продолжают.... smile
Регистрация: 20.10.2012
№5 Написал: Максим I Столица Великой Российской Империи (Вчера, 23:35) #
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  •  (0)
Болеет за:
ЦСКА
All_my,
Окромя Арсенала и Спартака, мои с тобой симпатии сходятся. Юве и Дортмунд люблю с 89-го


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016
№4 Написал: Смотрящий Москва (Вчера, 23:31) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: All_my
забавный мужчинка smile Депутат ГД, и видимо от ЕР


Уже по тронной речи понятно, что от ЛДПР! ))


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.

Минусёр, побереги указательный палец.
Мне рейтинг по барабану.
Регистрация: 19.09.2011
№3 Написал: Максим I Столица Великой Российской Империи (Вчера, 23:27) #
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  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Не понимаю, как ко всём моём уважении к "Спартаку", болеть за ЦСКА и желать победу "Спартаку"? А чё не "Зениту"?Или "Краснодару"? может "Динамо""? или "Локомотив? Ты разберись, кого тренирушь."


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016
№2 Написал: vlees. (Вчера, 23:14) #
  • -2
  •  (8)

laughing вот такие они глоры цска печенена
Регистрация: 26.03.2017
№1 Написал: All_my Москва (Вчера, 23:10) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
забавный мужчинка smile Депутат ГД, и видимо от ЕР


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Спартак, Арсенал, Боруссия, Ювентус
Регистрация: 17.10.2010
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