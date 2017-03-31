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Дмитрий Свищев: я люблю ЦСКА, но буду рад чемпионству "Спартака"
Глава федерации кёрлинга России и депутат ГД Дмитрий Свищев сообщил, что является поклонником ЦСКА, но не против, чтобы чемпионом России стал "Спартак".
"Если "Спартак" станет чемпионом, то я буду рад. А вообще, я люблю ЦСКА. Так получилось, что я работаю с ними, поэтому являюсь их приверженцем. Выиграет "Спартак" - молодцы. Меня больше интересует уровень российского футбола на европейской арене и развитие футбола в стране. Лично я считаю, что нужно больше футбольных полей и спортивных секций. У нас в стране 34% людей занимаются спортом, а в развитых странах эта цифра держится в районе 60%. Не нужно для этого таких стадионов, как в Санкт-Петербурге. Достаточно небольших стадионов. Спорт - это не только политика, но и бизнес. Даже в нашем случае. Государство не может нести на себе бремя инвестиций в спорт. Нужно создавать условия для инвесторов, чтобы они приходили в спорт", - цитирует Свищева "Спорт ФМ".
"Если "Спартак" станет чемпионом, то я буду рад. А вообще, я люблю ЦСКА. Так получилось, что я работаю с ними, поэтому являюсь их приверженцем. Выиграет "Спартак" - молодцы. Меня больше интересует уровень российского футбола на европейской арене и развитие футбола в стране. Лично я считаю, что нужно больше футбольных полей и спортивных секций. У нас в стране 34% людей занимаются спортом, а в развитых странах эта цифра держится в районе 60%. Не нужно для этого таких стадионов, как в Санкт-Петербурге. Достаточно небольших стадионов. Спорт - это не только политика, но и бизнес. Даже в нашем случае. Государство не может нести на себе бремя инвестиций в спорт. Нужно создавать условия для инвесторов, чтобы они приходили в спорт", - цитирует Свищева "Спорт ФМ".
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