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Российский космонавт и посол Самары на ЧМ-2018 Олег Кононенко посетит матч ЦСКА - "Крылья Советов"
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СМИ: футболисты "Оренбурга" получат по 450 тысяч рублей за победу над "Спартаком"
Футболисты "Оренбурга" получат премиальные в размере 450 тысяч рублей в случае победы над "Спартаком", сообщает "Федеральное агентство новостей".
Матч между командами состоится завтра в 19:30 мск в рамках 21-го тура РФПЛ. Как сообщает источник, если команды разойдутся миром, денег игроки не получат.
Добавим, что генеральный спонсор клуба — "Газпром добыча Оренбург", являющийся дочерним предприятием ПАО "Газпром", владельца контрольного пакета акций "Зенита".
Матч между командами состоится завтра в 19:30 мск в рамках 21-го тура РФПЛ. Как сообщает источник, если команды разойдутся миром, денег игроки не получат.
Добавим, что генеральный спонсор клуба — "Газпром добыча Оренбург", являющийся дочерним предприятием ПАО "Газпром", владельца контрольного пакета акций "Зенита".
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