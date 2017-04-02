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СМИ: футболисты "Оренбурга" получат по 450 тысяч рублей за победу над "Спартаком"

Футболисты "Оренбурга" получат премиальные в размере 450 тысяч рублей в случае победы над "Спартаком", сообщает "Федеральное агентство новостей".

Матч между командами состоится завтра в 19:30 мск в рамках 21-го тура РФПЛ. Как сообщает источник, если команды разойдутся миром, денег игроки не получат.

Добавим, что генеральный спонсор клуба — "Газпром добыча Оренбург", являющийся дочерним предприятием ПАО "Газпром", владельца контрольного пакета акций "Зенита".
Теги: Оренбург Спартак
Сегодня, 15:46
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27
(10)
№27 Написал: vertel латвия (Сегодня, 17:20) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
РЕН ТВ уже извинялись, а на эту шарашку можно было бы и в суд подавать. Самое смешное только- кому?
Регистрация: 13.11.2009
№26 Написал: Энтерпрайз (Сегодня, 17:16) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Odyssey
пусть парни заработают

Пиздюлей!
Регистрация: 3.09.2016
№25 Написал: junga Сочи (Сегодня, 17:11) #
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Кот МатроскиN
без гомосятины в Спартаковской ветке никак


Зачётный камин-аут


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ДА, МЫ БОМЖИ!!!
Регистрация: 28.09.2010
№24 Написал: Энтерпрайз (Сегодня, 17:09) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Ну Миллер может смело пообещать для пиара по лимону баксов на каждого ,все равно ничего не потеряет,а помнить будут!
Регистрация: 3.09.2016
№23 Написал: FCSM78 Khimki (Сегодня, 17:05) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Не парни все будет по другому ! Футболисты фкоренбург душевно опиздюлятся на Спартак Арене и 450 тр им не понадобятся laughing
Регистрация: 23.01.2012
№22 Написал: Бриг (Сегодня, 17:01) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Краснодар»
Да какая победа..Оренбург не плохо обороняется, но с развитием атаки, как-то тяжко..Ничейка лучший вариант для оренбуржцев...
Регистрация: 21.11.2016
№21 Написал: VIOLATOR Новосибирск (Сегодня, 16:58) #
  • +1
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Болеет за:
«Тоттенхэм»
Цитата: hel
Да хватит всякую ерунду писать. Победа нужна мясным, смогут - молодцы, нет - их проблема. Зачем слухи то распускать?

Приятно читать адекватных болельщиков, пусть даже друг для друга они принципиальные противники, но дибилоидов пишущих комментарии - высеры, к сожалению больше.
Регистрация: 16.05.2015
№20 Написал: Odyssey Санкт-Петербург (Сегодня, 16:54) #
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Болеет за:
«Зенит»
пусть парни заработают
Регистрация: 27.08.2008
№19 Написал: XERX - (Сегодня, 16:35) #
  • +2
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Aurum
Цитата: alleks
даже если спортаг возьмет первое или второе место то обсерттся в ЛЧ 6 игр будет 0 очков

Откуда воняет? Ты бомжиха, наверное уже обос.лась?

что ты хочешь???эта зассыха 23 марта регнулась и хочет под своих кумиров косить,одним словом бомжы!!!)))
ЗЫ:но я уверен что это дурёха блесинг так шифруется!!!
Регистрация: 23.05.2009
№18 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 16:30) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Да пофиг, Оренбург надо выносить в любых обстоятельствах
Регистрация: 2.02.2012
№17 Написал: 04537 Москва (Сегодня, 16:27) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
smile
Регистрация: 6.01.2008
№16 Написал: Aurum Беловодье (Сегодня, 16:20) #
  • +1
  •  (11)
online

Цитата: alleks
даже если спортаг возьмет первое или второе место то обсерттся в ЛЧ 6 игр будет 0 очков

Откуда воняет? Ты бомжиха, наверное уже обос.лась?
Регистрация: 3.12.2016
№15 Написал: mustang (Сегодня, 16:18) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
ну если не обыгрывать оренбург то о чемпионстве даже думать стыдно
Регистрация: 23.12.2015
№14 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 16:14) #
  • -3
  •  (9)
Болеет за:
«Локомотив»
Газпром башляет, надо было добавить, что спартачи получат по ляму, если проиграют. Тока не поможет, чемпионство куда дороже. Но газовики упрутся завтра, зона вылета стимулирует не хуже денег.
Регистрация: 29.10.2010
№13 Написал: ssss13 ssss13 (Сегодня, 16:07) #
  • +5
  •  (11)

ну в принципе,это даже хорошо,что их простимулируют, значит Спартаку надо сразу серьёзно отнестись к матчу с этим дном.


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Новое произведение,автор Луческу:Слёзы зенита.
Регистрация: 18.03.2017
№12 Написал: Кот МатроскиN Простоквашино (Италия) (Сегодня, 16:04) #
  • +1
  •  (15)
Болеет за:
«Спартак»
без гомосятины в Спартаковской ветке никак,
сейчас начнут удалять свои сообщения нуну))
"их имена знает каждый" (с)


--------------------
И. Молло -
"Мне нравится Дзюба,он - такой же, как я...."
Регистрация: 26.10.2016
№11 Написал: utekay Россия (Сегодня, 16:01) #
  • -11
  •  (25)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: hel
Зачем слухи то распускать?

это ж свиньи


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№10 Написал: acetophenon Пискарёвка (Сегодня, 16:01) #
  • -2
  •  (18)
Болеет за:
«Зенит»
Опять извиняться... Впрочем, журналисты и адвокаты - самые бессовестные профессии. Даже политики на их фоне смотрятся поприличнее.
Регистрация: 6.12.2014
№9 Написал: alleks Питер (Сегодня, 16:00) #
  • -15
  •  (29)
Болеет за:
«Зенит»
даже если спортаг возьмет первое или второе место то обсерттся в ЛЧ 6 игр будет 0 очков
Регистрация: 23.03.2017
№8 Написал: Dlink (Сегодня, 16:00) #
  • +3
  •  (19)
Болеет за:
«Спартак»
А они по другому не умеют на Спартак итак в 3 настрое выходят не то что на них Рубин как на товарищеский матч с настроем
Регистрация: 7.08.2016
№7 Написал: Зенит-Питер Санкт-петербург (Сегодня, 15:59) #
  • -9
  •  (27)
Болеет за:
«Зенит»
Мясные СМИ все не угомонятся.


--------------------
Вперёд Зенит!
Вперед родной!
Вперед за Питер!
Мы с тобой!
Регистрация: 22.03.2017
№6 Написал: Кот МатроскиN Простоквашино (Италия) (Сегодня, 15:59) #
  • +2
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
а что у Миллера деньги закончились?


--------------------
И. Молло -
"Мне нравится Дзюба,он - такой же, как я...."
Регистрация: 26.10.2016
№5 Написал: spiri СЛАВЯНСК (Сегодня, 15:57) #
  • +4
  •  (14)
online
Болеет за:
«Зенит»
да победит СМ!Какие деньги?? grimacing


--------------------
Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
№4 Написал: Ditrih (Сегодня, 15:57) #
  • -2
  •  (16)
Болеет за:
«Зенит»
журнашлюшки перед Локо извинились-теперь пора падать ниц перед Оренбургом
Регистрация: 1.06.2014
№3 Написал: Red_Dragon (Сегодня, 15:54) #
  • +5
  •  (7)
online
Болеет за:
ЦСКА
я думаю они и за ничейку тоже получат
Регистрация: 18.03.2017
№2 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 15:52) #
  • -7
  •  (19)
Болеет за:
«Локомотив»
Я щетаю, что нужно запретить соперникам СпаМа премировать своих игроков в случае победы. А то одни играют за ромбик, а все остальные за премиальные. wink


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a.D.t.S
Believe LOKO (is reaL)

Praise The Pope
Регистрация: 2.05.2014
№1 Написал: hel г. Екатеринбург (Сегодня, 15:49) #
  • +15
  •  (23)
online
Болеет за:
ЦСКА
Да хватит всякую ерунду писать. Победа нужна мясным, смогут - молодцы, нет - их проблема. Зачем слухи то распускать?


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БОЛЕЮ ЗА ЦСКА!
Регистрация: 21.03.2009
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