РФС выразил соболезнования родным и близким погибших при взрыве в петербургском метро

Российский футбольный союз выразил соболезнования родным и близким погибших при взрыве в метрополитене в Санкт-Петербурге."Сегодня на перегоне между станциями метро "Сенная площадь" и "Технологический институт" в Санкт-Петербурге произошел взрыв.Российский футбольный союз глубоко скорбит и выражает соболезнования всем родным и близким погибших в результате трагедии", - говорится в сообщении.