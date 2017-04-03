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РФС выразил соболезнования родным и близким погибших при взрыве в петербургском метро

Российский футбольный союз выразил соболезнования родным и близким погибших при взрыве в метрополитене в Санкт-Петербурге.

"Сегодня на перегоне между станциями метро "Сенная площадь" и "Технологический институт" в Санкт-Петербурге произошел взрыв.

Российский футбольный союз глубоко скорбит и выражает соболезнования всем родным и близким погибших в результате трагедии", - говорится в сообщении.

"Газета.ру"
Сегодня, 18:07
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