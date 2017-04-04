"Спартак" первым одержал 250-ю домашнюю победу в чемпионатах России

"Спартак" победил "Оренбург" в матче 21-го тура РФПЛ. Встреча проходила в Москве на стадионе "Открытие Арена" и завершилась со счётом 3:2. Победный мяч на 95-й минуте забил полузащитник Квинси Промес."Спартак" записал на свой счёт юбилейную, 250-ю домашнюю победу в чемпионатах России. Всего красно-белые дома провели 382 матча: выиграли 250, проиграли 59, ещё 73 встречи завершились вничью. Разница мячей — 785:340.