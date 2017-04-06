"Хави Грасия: поздравляю "Урал", удачи им в финале"

Главный тренер "Рубина" Хави Грасия проанализировал причины поражения от "Урала" (1:2) в полуфинале Кубка России.— Во-первых, хотел бы поздравить соперника с выходом в финал, пожелать ему удачи в финале. Что касается игры, то мы очень быстро пропустили гол после передачи с фланга. Затем мы перехватили инициативу, у нас были голевые моменты, мы сравняли счет, упустили возможность выйти вперед, не забили пенальти. Было еще достаточно большое количество моментов, но были неточны, не реализовали эти моменты. Мы очень расстроены, очень хотели выйти в финал, с большим желанием отнеслись к этому матчу. Нам очень больно, что нам это не удалось сделать.— Первое, на чем я сейчас сконцентрирован, это подготовка к следующему матчу. Действительно, у нас неудачное положение в турнирной таблице, однако мы будем бороться и максимально выкладываться, чтобы заработать максимальное количество очков в девяти турах, которые остались. У команды сейчас сложный момент, нужно выдержать, нужно быть сильными. Я понимаю, что такие вопросы будут задавать, и эти вопросы тоже нужно выдержать. Я буду продолжать работать, буду продолжать выкладываться, и сейчас мои мысли сосредоточены только на подготовке к следующей игре.