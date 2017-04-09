Иван Пауревич: у меня есть желание забить "Спартаку“

Полузащитник «Уфы» Иван Пауревич поделился мнением о «Спартаке», с которым его команде предстоит сыграть на своём поле сегодня, 9 апреля.«Приехал лидер, но у нас хорошая история противостояний со „Спартаком“. Дай бог продолжить эту историю. Матч будет очень интересный. Конечно, у меня есть желание забить „Спартаку“. У меня есть желание забить в каждой игре.Как сдержать Промеса, Адриано и Зе Луиша? Будет интересно. Это хорошие игроки, но не надо бояться», — сказал Пауревич в интервью «Уфа-ТВ».