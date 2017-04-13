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Виталий Мутко: футбол - самый массовый вид спорта, террористы хотят отметиться именно здесь

Президент РФС Виталий Мутко заявил, что футбол как самый массовый вид спорта очень привлекателен для террористов.

"Терроризм не имеет границ. Наше руководство говорит, что сегодня это является общей бедой. Для борьбы с ним нужно объединиться. Футбол - это самый массовый вид спорта, террористы хотят отметиться именно здесь.

Германия - развитая страна, имеет сильнейшую систему безопасности, но вы видите, что происходит. Однако к каждому человеку не приставишь полицейского. Нам нужно обмениваться информацией о террористах, проводить профилактики. Это (произошедшее в Дортмунде) страшная вещь, трагедия", - цитирует Мутко ТАСС.
Теги: Мутко
Сегодня, 00:26
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