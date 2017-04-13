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ЦСКА не будет пускать на матч с "Ростовом" болельщиков с сумками и рюкзаками

ЦСКА на своем официальном сайте объявил, что в связи с усилением мер безопасности на оставшихся домашних матчах увеличен список предметов, которые нельзя проносить на трибуну.

"На стадион не будут допущены посетители с рюкзаками и сумками. Вы можете воспользоваться камерой хранения, расположенной у пандуса, чтобы на время матча оставить свои личные вещи там.

Чтобы своевременно пройти досмотр и занять свои места в секторах до начала матча, мы убедительно просим вас приехать на «Арену ЦСКА» заблаговременно. Вход болельщиков будет осуществляться с 12:30. Кроме того, мы ещё раз призываем вас соблюдать организованность и порядок", - говорится в сообщении.
Теги: ЦСКА Ростов
Сегодня, 17:30
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№1 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 17:43) #
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Болеет за:
«Спартак»
Во дают... Это что-то новенькое! А если детское питание или вещи для грудничка? А впрочем, о чём это я... Это вам не Спартак или Краснодар...
Регистрация: 2.08.2013
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