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Виталий Мутко: я не увидел в матче судью, который носит эмблему ФИФА

Президент Российского футбольного союза Виталий Мутко прокомментировал матч 24-го тура чемпионата России "Зенит" - "Урал" (2:0).

"Что касается судейства, то есть специальные органы, которые должны анализировать и ставить оценки. Могу сказать: может, на эмоциях, я не увидел на поле судью, который носит эмблему ФИФА.

Игра, конечно, выльется в дискуссию. Вы знаете, я никогда стараюсь не давать оценку, у нас есть эксперты. Правда, иногда они немного субъективны, посмотрим, что они сейчас будут рассказывать. Главный тренер "Зенита" часто говорит, что все против его команды, но хотел бы еще раз отметить, что матч длится до 90-й минуты и надо анализировать собственную игру, собственные ошибки", - цитирует Мутко ТАСС.
Сегодня, 18:08
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№3 Написал: avnik море (Сегодня, 18:55) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Какой льстец. )))


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
№2 Написал: GPS (Сегодня, 18:40) #
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  •  (4)
online

я никогда стараюсь не давать оценку

Чё? ))) Переведите..
Регистрация: 18.02.2011
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 18:15) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
посмотрим что он еще скажет на тему того, что оказывается их не засудил москвич


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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