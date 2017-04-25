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Виталий Мутко: вопросов по вибрации поля "Санкт-Петербург Арены" нет
Вопросов по вибрации выкатного поля "Санкт-Петербург Арены" сегодня нет, сейчас главное – привести в порядок газон, заявил вице-премьер РФ, председатель оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко.
"Мы специальный регламент разработали по вибрации поля. Когда стадион сдается, вибрация была. Сейчас мы это сделали - разработали документ. Любое поле теперь можно принимать в соответствии с этим документом. Сегодня по вибрации вопросов нет. Все в положении, которое позволяет проведение. Сейчас главное - газон привести в порядок", - цитирует Мутко "Р-Спорт".
"Мы специальный регламент разработали по вибрации поля. Когда стадион сдается, вибрация была. Сейчас мы это сделали - разработали документ. Любое поле теперь можно принимать в соответствии с этим документом. Сегодня по вибрации вопросов нет. Все в положении, которое позволяет проведение. Сейчас главное - газон привести в порядок", - цитирует Мутко "Р-Спорт".
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