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Виталий Мутко: вопросов по вибрации поля "Санкт-Петербург Арены" нет

Вопросов по вибрации выкатного поля "Санкт-Петербург Арены" сегодня нет, сейчас главное – привести в порядок газон, заявил вице-премьер РФ, председатель оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко.

"Мы специальный регламент разработали по вибрации поля. Когда стадион сдается, вибрация была. Сейчас мы это сделали - разработали документ. Любое поле теперь можно принимать в соответствии с этим документом. Сегодня по вибрации вопросов нет. Все в положении, которое позволяет проведение. Сейчас главное - газон привести в порядок", - цитирует Мутко "Р-Спорт".
Теги: Мутко
Сегодня, 17:22
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(0)
№5 Написал: dreamcatcher (Сегодня, 18:45) #
  • 0
  •  (2)

Когда сдали стадион вибрация была. Посмотрели на нее, посмотрели, да и разработали специальный документ для этой вибрации. Теперь согласно этому документу вибрации нет.

Гениально.))
Регистрация: 28.05.2014
№4 Написал: avnik море (Сегодня, 18:39) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Во в Питере мастера. Оказывается, чтобы устранить вибрацию - достаточно разработать документ. ))) Вот такие клоуны у нас рулят страной. )))


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
№3 Написал: robinzen Санкт_петербург (Сегодня, 17:59) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Vinsat
Перевезите с Петровского газон

Нам еще на нем играть)))
Регистрация: 24.09.2013
№2 Написал: kasko тверь (Сегодня, 17:57) #
  • -2
  •  (4)

газон уебище лесное!!! стыдаба на весь мир!!!
Регистрация: 14.03.2010
№1 Написал: Vinsat (Сегодня, 17:42) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Перевезите с Петровского газон


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Регистрация: 17.04.2017
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