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Виталий Мутко: не стал бы говорить, что ЦСКА - "Спартак " - это главный матч года
Президент РФРС, вице-премьер РФ Виталий Мутко выразил надежду на то, что в матче ЦСКА - "Спартак" будет продемонстрирован футбол европейского качества, так как обе команды сейчас на ходу.
"Я бы не стал говорить, что это главный матч года, потому что интересных матчей было очень много, они все главные. Вывеска очень хорошая, жду соответствующей игры. ЦСКА набрал ход, очень мощно играет, и "Спартак" тоже на ходу, несмотря на поражение в Ростове. Ожидаю хорошего качества игры.
Соберется полный стадион, поэтому хочется спортивного праздника. В этом году в чемпионате России было с десяток игр европейского качества, хочется, чтобы этот матч тоже таким получился", - цитирует Мутко ТАСС.
"Я бы не стал говорить, что это главный матч года, потому что интересных матчей было очень много, они все главные. Вывеска очень хорошая, жду соответствующей игры. ЦСКА набрал ход, очень мощно играет, и "Спартак" тоже на ходу, несмотря на поражение в Ростове. Ожидаю хорошего качества игры.
Соберется полный стадион, поэтому хочется спортивного праздника. В этом году в чемпионате России было с десяток игр европейского качества, хочется, чтобы этот матч тоже таким получился", - цитирует Мутко ТАСС.
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