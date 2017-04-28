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Виталий Мутко: не стал бы говорить, что ЦСКА - "Спартак " - это главный матч года

Президент РФРС, вице-премьер РФ Виталий Мутко выразил надежду на то, что в матче ЦСКА - "Спартак" будет продемонстрирован футбол европейского качества, так как обе команды сейчас на ходу.

"Я бы не стал говорить, что это главный матч года, потому что интересных матчей было очень много, они все главные. Вывеска очень хорошая, жду соответствующей игры. ЦСКА набрал ход, очень мощно играет, и "Спартак" тоже на ходу, несмотря на поражение в Ростове. Ожидаю хорошего качества игры.

Соберется полный стадион, поэтому хочется спортивного праздника. В этом году в чемпионате России было с десяток игр европейского качества, хочется, чтобы этот матч тоже таким получился", - цитирует Мутко ТАСС.
Теги: Мутко Спартак ЦСКА
Сегодня, 20:33
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12
(3)
№12 Написал: vlees...... (Сегодня, 21:01) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: olegan
Цитата: пушкин
Главный матч года Ростов - спартак, рукоплескала вся страна, посмеиваясь над вами, Виталий Леонтьевич: кого вы нам подсунули в чемпионы?? Хоть бы в сторону Краснодара посмотрели что ли, деньги не пахнут. Или Галицкий в эти игры не играет, только Федун записался на приём???

бляДДинг это ты замаскировалась?

с 2 аккаунтов херачит,скоро сам себе будет отвечать:)
Регистрация: 27.04.2017
№11 Написал: olegan кениг (Сегодня, 20:57) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: пушкин
Главный матч года Ростов - спартак, рукоплескала вся страна, посмеиваясь над вами, Виталий Леонтьевич: кого вы нам подсунули в чемпионы?? Хоть бы в сторону Краснодара посмотрели что ли, деньги не пахнут. Или Галицкий в эти игры не играет, только Федун записался на приём???

бляДДинг это ты замаскировалась?
Регистрация: 19.03.2011
№10 Написал: Sidhe (Сегодня, 20:52) #
  • 0
  •  (4)

Цитата: vlees......
Плессинг вижу как ты страдаешь:)

Даже название поменялось рефлекторно - был Плеснинг, стал впоПушкин smile


--------------------
Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№9 Написал: vlees...... (Сегодня, 20:47) #
  • +2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: пушкин
Главный матч года Ростов - спартак, рукоплескала вся страна, посмеиваясь над вами, Виталий Леонтьевич: кого вы нам подсунули в чемпионы?? Хоть бы в сторону Краснодара посмотрели что ли, деньги не пахнут. Или Галицкий в эти игры не играет, только Федун записался на приём???

Плессинг вижу как ты страдаешь:) laughing
Регистрация: 27.04.2017
№8 Написал: пушкин спб (Сегодня, 20:44) #
  • -6
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Главный матч года Ростов - спартак, рукоплескала вся страна, посмеиваясь над вами, Виталий Леонтьевич: кого вы нам подсунули в чемпионы?? Хоть бы в сторону Краснодара посмотрели что ли, деньги не пахнут. Или Галицкий в эти игры не играет, только Федун записался на приём???
Регистрация: 14.11.2012
№7 Написал: SVN (Сегодня, 20:41) #
  • +8
  •  (12)

главный матч года уже состоялся Зенит-Урал!
Регистрация: 22.10.2016
№6 Написал: vlees...... (Сегодня, 20:41) #
  • +5
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Vinsat
Все главные матчи года начинаются со слов "Зенит"

laughing
Регистрация: 27.04.2017
№5 Написал: Sidhe (Сегодня, 20:40) #
  • +5
  •  (9)

Цитата: Vinsat
Все главные матчи года начинаются со слов "Зенит"

...а потом идет слово "купил"


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Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№4 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 20:39) #
  • +2
  •  (8)
online

Цитата: Vinsat
матчи года начинаются со слов "Зенит"


Молодец! Ты написал то. чего боялись написать многие! Конечно же Зенит, маза фака!


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№3 Написал: Vinsat (Сегодня, 20:38) #
  • -1
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
Все главные матчи года начинаются со слов "Зенит"


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Вы бизнесмен?
Регистрация: 17.04.2017
№2 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 20:36) #
  • +2
  •  (4)
online

этом году в чемпионате России было с десяток игр европейского качества


Маловато за один чемпионат ..

не стал бы говорить, что ЦСКА - Спартак - это главный матч года


А подскажите, какой именно матч главный?


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№1 Написал: Sidhe (Сегодня, 20:34) #
  • +2
  •  (6)

Блеать, кого бомжи рулить футболом поставили flushed


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Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
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