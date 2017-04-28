Алексей Николаев: в футболе пришёл момент, когда видеоповторы надо внедрять

Российский арбитр Алексей Николаев высказал мнение о внедрении системы видеопомощи судьям. Видеоассистенты будет работать на матчах Кубка конфедераций — 2017 и чемпионата мира — 2018, которые пройдут в России."Сейчас пришёл момент, когда это новшество надо внедрять. Моё мнение по поводу новых технологий всегда было противоречивое. Для меня футбол прекрасен человеческим фактором, который всегда присутствует: бывают ошибки футболистов, порой бывают и ошибки судей. Но сейчас, когда большими командами ставятся большие цели и они рискуют чего-то не добиться из-за ошибки судьи, наверное, пришло время, когда надо вводить технологии, чтобы они помогали проводить матчи безошибочно", — сказал Николаев в эфире программы "Свисток".