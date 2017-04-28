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Представитель "Новатэк" Денис Соловьев может войти в исполком в РФС

Директор департамента по связям с общественностью компании "Новатэк" Денис Соловьев может войти в исполком Российского футбольного союза (РФС).

В пятницу РФС объявил о созыве внеочередной конференции 16 июня в Санкт-Петербурге.

"На конференции планируется внести поправки в устав РФС и дополнить исполком местом для представителя спонсора. Его должен занять новый председатель комитета по маркетингу Денис Соловьев", - сообщил ТАСС источник.

Соловьев был утвержден председателем РФС по маркетингу на бюро исполкома организации в четверг.

В 2016 году число мест в исполкоме было сокращено с 33 до 23. На конференции РФС, которая состоялась в начале апреля, делегаты проголосовали за расширение органа двумя членами - председателем судейского комитета (должность занимает Андрей Бутенко), а также одним из бывших игроков сборной страны. Таким образом, после включения Соловьева исполком будет состоять из 26 членов.
Вчера, 23:08
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