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Алексей Миранчук: не хочу, чтобы меня называли перспективным, мне уже 22 года
Полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук не хочет, чтобы его называли перспективным футболистом.
- "Миранчук – талант, подает надежды". Слышал о себе такое?
– Приходилось.
- А вот наблюдение: иной раз мы называем подающими надежды 25-26-летних мужиков.
– Сам удивляюсь. В России, видимо, смещение какое-то произошло. Посмотрите на ребят из "Монако": 19-20 лет, здоровые, в еврокубках рубятся. Никакие они не "надежды", а уже состоявшиеся футболисты. Мне в этом году исполняется 22. Не хочу, чтобы меня называли перспективным. Я покинул эту графу! Спрашивайте с меня по полной прямо сейчас. Что есть, то есть.
ФК "Локомотив"
- "Миранчук – талант, подает надежды". Слышал о себе такое?
– Приходилось.
- А вот наблюдение: иной раз мы называем подающими надежды 25-26-летних мужиков.
– Сам удивляюсь. В России, видимо, смещение какое-то произошло. Посмотрите на ребят из "Монако": 19-20 лет, здоровые, в еврокубках рубятся. Никакие они не "надежды", а уже состоявшиеся футболисты. Мне в этом году исполняется 22. Не хочу, чтобы меня называли перспективным. Я покинул эту графу! Спрашивайте с меня по полной прямо сейчас. Что есть, то есть.
ФК "Локомотив"
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