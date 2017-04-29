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Алексей Миранчук: не хочу, чтобы меня называли перспективным, мне уже 22 года

Полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук не хочет, чтобы его называли перспективным футболистом.

- "Миранчук – талант, подает надежды". Слышал о себе такое?

– Приходилось.

- А вот наблюдение: иной раз мы называем подающими надежды 25-26-летних мужиков.

– Сам удивляюсь. В России, видимо, смещение какое-то произошло. Посмотрите на ребят из "Монако": 19-20 лет, здоровые, в еврокубках рубятся. Никакие они не "надежды", а уже состоявшиеся футболисты. Мне в этом году исполняется 22. Не хочу, чтобы меня называли перспективным. Я покинул эту графу! Спрашивайте с меня по полной прямо сейчас. Что есть, то есть.

ФК "Локомотив"
Теги: Миранчук Локомотив
Сегодня, 01:18
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(0)
№1 Написал: Allsanya г.Череповец (Сегодня, 02:38) #
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Ладно, Леха, будем теперь называть, как и называем всех футболеров РФ - не оправдавший надежд!!
Регистрация: 17.12.2015
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