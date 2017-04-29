Алексей Миранчук: не хочу, чтобы меня называли перспективным, мне уже 22 года

Полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук не хочет, чтобы его называли перспективным футболистом.– Приходилось.– Сам удивляюсь. В России, видимо, смещение какое-то произошло. Посмотрите на ребят из "Монако": 19-20 лет, здоровые, в еврокубках рубятся. Никакие они не "надежды", а уже состоявшиеся футболисты. Мне в этом году исполняется 22. Не хочу, чтобы меня называли перспективным. Я покинул эту графу! Спрашивайте с меня по полной прямо сейчас. Что есть, то есть.