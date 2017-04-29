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Александр Тарханов: я приболел, поэтому остался в Екатеринбурге

Главный тренер "Урала" Александр Тарханов заявил, что ряд футболистов основного состава команды не полетел на выездной матч 26-го тура чемпионата России против "Терека", клуб решил дать им отдохнуть в преддверии финала Кубка России.

"Многие футболисты "основы" у нас полетели в Грозный. Например, Роман Павлюченко, Эдгар Манучарян, Доминик Динга и другие. Я сам приболел, поэтому остался в Екатеринбурге. Сегодня у нас тренировка тех ребят из основного состава, кто остался в городе: Александра Данцева, Эрика Бикфалви, Владимира Ильина и других. Как и "Локомотив", мы сделали ротацию перед финалом Кубка России, дав отдых тем, кто в последнее время провел много матчей в чемпионате России", - цитирует Тарханова "Р-Спорт".
Теги: Тарханов Урал Терек
Сегодня, 19:02
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№1 Написал: anat belarus (Сегодня, 19:04) #
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Тарханов, обычно, на договорняки не летает.
Регистрация: 20.10.2009
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