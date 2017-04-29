Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Лучший игрок 25 тура
Новости партнеров
Лента новостей:
19:02
Дортмундская "Боруссия" сыграла вничью с "Кельном", "Герта" проиграла "Вердеру", "Дармштадт" разгромил "Фрайбург"
Дортмундская "Боруссия" сыграла вничью с "Кельном", "Герта" проиграла "Вердеру", "Дармштадт" разгромил "Фрайбург"
18:33
У одних - ставка на кубок, у других - надежда на возрождение. "Рубин" обыгрывает "Локомотив" (1)
У одних - ставка на кубок, у других - надежда на возрождение. "Рубин" обыгрывает "Локомотив" (1)
Александр Тарханов: я приболел, поэтому остался в Екатеринбурге
Главный тренер "Урала" Александр Тарханов заявил, что ряд футболистов основного состава команды не полетел на выездной матч 26-го тура чемпионата России против "Терека", клуб решил дать им отдохнуть в преддверии финала Кубка России.
"Многие футболисты "основы" у нас полетели в Грозный. Например, Роман Павлюченко, Эдгар Манучарян, Доминик Динга и другие. Я сам приболел, поэтому остался в Екатеринбурге. Сегодня у нас тренировка тех ребят из основного состава, кто остался в городе: Александра Данцева, Эрика Бикфалви, Владимира Ильина и других. Как и "Локомотив", мы сделали ротацию перед финалом Кубка России, дав отдых тем, кто в последнее время провел много матчей в чемпионате России", - цитирует Тарханова "Р-Спорт".
"Многие футболисты "основы" у нас полетели в Грозный. Например, Роман Павлюченко, Эдгар Манучарян, Доминик Динга и другие. Я сам приболел, поэтому остался в Екатеринбурге. Сегодня у нас тренировка тех ребят из основного состава, кто остался в городе: Александра Данцева, Эрика Бикфалви, Владимира Ильина и других. Как и "Локомотив", мы сделали ротацию перед финалом Кубка России, дав отдых тем, кто в последнее время провел много матчей в чемпионате России", - цитирует Тарханова "Р-Спорт".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.