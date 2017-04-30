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Андрей Новосадов: желаю Акинфееву не пропустить в дерби

Бывший вратарь ЦСКА Андрей Новосадов рассчитывает на уверенную победу армейцев в дерби со "Спартаком".

"Жду победы ЦСКА. Никогда не делал прогнозы на счет, но в дерби все по игре будет уверенно и надежно. Желаю Акинфееву не пропустить, – сказал Новосадов. – Армейцы наберут три очка за счет характера, игры, которую показывают. К тому же уровень футболистов ЦСКА выше. Плюс ко всему, у команды есть опыт проведения концовок чемпионата, присутствует психологическая устойчивость", - приводит слова Новосадова "Спорт-Экспресс".
Теги: Акинфеев ЦСКА Спартак
Сегодня, 14:14
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(1)
№2 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 15:15) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Уровень коней выше?Насмешил.
Регистрация: 12.02.2013
№1 Написал: Sidhe (Сегодня, 14:26) #
  • -4
  •  (4)

Зла пожелал РЕКОРДСМЕНУ....


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Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
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