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Обзор. 34 тур. ФНЛ
Обзор. 34 тур. ФНЛ
Вчера 23:36
Юрий Уткульбаев: наверное, где-то не хватило удачи, чтобы во втором тайме забить второй гол
Юрий Уткульбаев: наверное, где-то не хватило удачи, чтобы во втором тайме забить второй гол
Вчера 23:36
Юрий Уткульбаев: наверное, где-то не хватило удачи, чтобы во втором тайме забить второй гол
Юрий Уткульбаев: наверное, где-то не хватило удачи, чтобы во втором тайме забить второй гол
Вчера 23:11
Рональд Куман: нужно сохранить концентрацию на остаток сезона и постараться навязать борьбу "Арсеналу"
Рональд Куман: нужно сохранить концентрацию на остаток сезона и постараться навязать борьбу "Арсеналу"
Андрей Новосадов: желаю Акинфееву не пропустить в дерби
Бывший вратарь ЦСКА Андрей Новосадов рассчитывает на уверенную победу армейцев в дерби со "Спартаком".
"Жду победы ЦСКА. Никогда не делал прогнозы на счет, но в дерби все по игре будет уверенно и надежно. Желаю Акинфееву не пропустить, – сказал Новосадов. – Армейцы наберут три очка за счет характера, игры, которую показывают. К тому же уровень футболистов ЦСКА выше. Плюс ко всему, у команды есть опыт проведения концовок чемпионата, присутствует психологическая устойчивость", - приводит слова Новосадова "Спорт-Экспресс".
"Жду победы ЦСКА. Никогда не делал прогнозы на счет, но в дерби все по игре будет уверенно и надежно. Желаю Акинфееву не пропустить, – сказал Новосадов. – Армейцы наберут три очка за счет характера, игры, которую показывают. К тому же уровень футболистов ЦСКА выше. Плюс ко всему, у команды есть опыт проведения концовок чемпионата, присутствует психологическая устойчивость", - приводит слова Новосадова "Спорт-Экспресс".
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