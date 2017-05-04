Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Лучший игрок 26 тура
Новости партнеров
Лента новостей:
КДК РФС до конца сезона не будет сообщать свои решения
Контрольно-квалификационная комиссия Российского футбольного союза (РФС) до окончания сезона-2016/17 не будет предоставлять средствам массовой информации решения по работе арбитров. Об этом ТАСС сообщил уполномоченный представитель департамента судейства и инспектирования РФС Леонид Калошин.
В четверг состоялось заседание комиссии по трем последним турам (24, 25, 26). На нем должны были рассмотреть работу арбитров Сергея Иванова на матче "Локомотив" - "Амкар", Алексея Еськова на игре "Зенит" - "Урал" и многое другое.
"Контрольно-квалификационная комиссия работает в штатном режиме, но до окончания сезона решения комиссии доводиться до СМИ не будут", - сказал Калошин.
В четверг состоялось заседание комиссии по трем последним турам (24, 25, 26). На нем должны были рассмотреть работу арбитров Сергея Иванова на матче "Локомотив" - "Амкар", Алексея Еськова на игре "Зенит" - "Урал" и многое другое.
"Контрольно-квалификационная комиссия работает в штатном режиме, но до окончания сезона решения комиссии доводиться до СМИ не будут", - сказал Калошин.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.