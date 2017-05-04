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Дмитрий Лоськов может сыграть за "Локомотив" против "Оренбурга"

Вероятен вариант, при котором 43-летний полузащитник "Локомотива" Дмитрий Лоськов выйдет на поле в матче 28-го тура чемпионата России.

13 мая "Локо" встретится с "Оренбургом", и это будет предпоследний домашний поединок команды в текущем чемпионате.

В этот день железнодорожники запланировали обширную праздничную программу, посвященную победе команды в финале Кубка России. Одной из составляющей праздника может стать выход Лоськова на поле – при этом произойдет это только по решению главного тренера команды Юрия Семина.

Лоськов может стать первым футболистом, принявшим участие в 20 чемпионатах России. Сейчас он делит лидерство по числу проведенных сезонов с Сергеем Семаком – по 19.

"Спорт-Экспресс"
Сегодня, 21:30
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№7 Написал: SuperGonzo (Сегодня, 22:24) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: dimon_1973
Да Локомотиву как я понимаю вообще всё пофиг. Сольют все игры не расстроятся, так что можно хоть кого выпускать.


Эх ребята ))) Лоськов лучший бомбардир чемпионата России ))) Не забывайте хоть и полузащитник ))) И если он выйдет то может и гол забьёт ))) я если честно даже ставочкуб на это сделал )))
Регистрация: 2.05.2012
№6 Написал: Ziggy Йошкар-Ола (Сегодня, 22:23) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Успокойтесь вы. Дайте Человеку карьеру закрыть.


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Со Спартаком с 93-го.
Регистрация: 6.11.2008
№5 Написал: dimon_1973 ULMM (Сегодня, 22:13) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Да Локомотиву как я понимаю вообще всё пофиг. Сольют все игры не расстроятся, так что можно хоть кого выпускать.
Регистрация: 8.02.2011
№4 Написал: Бриг (Сегодня, 22:11) #
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online
Болеет за:
«Краснодар»
Валерий Раздаев ежели не ошибаюсь до 46 в Кузбассе первая лига, играл, если не ошибаюсь..
Регистрация: 21.11.2016
№3 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 21:52) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: критик
ДМИТРИЙ ЛОСЬКОВ МОЖЕТ СЫГРАТЬ ЗА "ЛОКОМОТИВ" ПРОТИВ "ОРЕНБУРГА"...вопрос -а зачем ?

надо наигрывать костяк перед лигой европы
Регистрация: 17.05.2013
№2 Написал: Лесовод Никольское (Сегодня, 21:50) #
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Болеет за:
«Зенит»
Лоськов хочет Семака обогнать


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луческу в кибитку и домой
Регистрация: 26.10.2016
№1 Написал: критик (Сегодня, 21:38) #
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ДМИТРИЙ ЛОСЬКОВ МОЖЕТ СЫГРАТЬ ЗА "ЛОКОМОТИВ" ПРОТИВ "ОРЕНБУРГА"...вопрос -а зачем ?
Регистрация: 7.03.2017
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