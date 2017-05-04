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Дмитрий Лоськов может сыграть за "Локомотив" против "Оренбурга"
Вероятен вариант, при котором 43-летний полузащитник "Локомотива" Дмитрий Лоськов выйдет на поле в матче 28-го тура чемпионата России.
13 мая "Локо" встретится с "Оренбургом", и это будет предпоследний домашний поединок команды в текущем чемпионате.
В этот день железнодорожники запланировали обширную праздничную программу, посвященную победе команды в финале Кубка России. Одной из составляющей праздника может стать выход Лоськова на поле – при этом произойдет это только по решению главного тренера команды Юрия Семина.
Лоськов может стать первым футболистом, принявшим участие в 20 чемпионатах России. Сейчас он делит лидерство по числу проведенных сезонов с Сергеем Семаком – по 19.
"Спорт-Экспресс"
13 мая "Локо" встретится с "Оренбургом", и это будет предпоследний домашний поединок команды в текущем чемпионате.
В этот день железнодорожники запланировали обширную праздничную программу, посвященную победе команды в финале Кубка России. Одной из составляющей праздника может стать выход Лоськова на поле – при этом произойдет это только по решению главного тренера команды Юрия Семина.
Лоськов может стать первым футболистом, принявшим участие в 20 чемпионатах России. Сейчас он делит лидерство по числу проведенных сезонов с Сергеем Семаком – по 19.
"Спорт-Экспресс"
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