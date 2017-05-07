Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Лучший игрок 26 тура
Показать все опросы

Новости партнеров

Алексей Пугин: руководство "Томи" развалило команду. Зачем было выходить в Премьер-лигу?

Причина неудачного сезона "Томи" в чемпионате России по футболу в руководстве, а сами игроки могут гордиться тем, что бились до конца. Такое мнение ТАСС высказал полузащитник команды Алексей Пугин.

"Никто не был готов, но так получилось. В принципе, говорят, что причину надо искать в себе, я ищу, но найти не могу, - признался Пугин. - Все идет от руководства, которое развалило команду. Совсем не понимаю, какой смысл был выходить в премьер-лигу, чтобы так все разрушить?".

"Конечно, хотелось бы пообщаться с руководством. А как еще? Ты выполняешь свою работу, а никто к тебе никогда не подходит и ничего не говорит, только некоторые люди кормят завтраками, а конкретики никакой нет", - добавил он.

"Единственное, в этой ситуации я очень горд и за себя, и за молодых ребят, - отметил полузащитник. - Когда молодые ребята бьются, хочется играть и биться за них, несмотря на то, какое у нас руководство".

Пугин отметил работу Петракова. "Считаю, Валерий Юрьевич сделал все, что мог. Он многое сделал для нас, стариков, а также для молодых ребят. По крайней мере, по результатам это видно", - сказал он.

Ранее Петраков сообщил, что Пугин имеет предложение от другого клуба. "Честно, пока ничего не знаю. Даже не думал о будущем", - прокомментировал информацию полузащитник.
Теги: Пугин Томь Петраков
Сегодня, 20:13
Напечатать
1
(2)
№1 Написал: Mahoylich (Сегодня, 20:50) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Где теперь искать игрока Пугина?


--------------------
Я за Спартак с 1972 года. Очень хочу пятую звезду.
Регистрация: 11.11.2016
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.