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20:58
"Зенит" проиграл "Тереку" (10)
"Зенит" проиграл "Тереку" (10)
19:50
"Фейеноорд" разгромно проиграл "Эксельсиору" вместо того, чтобы оформить первое за 18 лет чемпионство
"Фейеноорд" разгромно проиграл "Эксельсиору" вместо того, чтобы оформить первое за 18 лет чемпионство
19:11
Игроки "Зенита" и "Терека" вышли на матч вместе с ветеранами Великой Отечественной войны (фото) (7)
Игроки "Зенита" и "Терека" вышли на матч вместе с ветеранами Великой Отечественной войны (фото) (7)
18:45
Сергей Семак: скромную команду из Уфы вообще в расчёт не берут, так что мы не говорим о судействе (3)
Сергей Семак: скромную команду из Уфы вообще в расчёт не берут, так что мы не говорим о судействе (3)
17:13
Вадим Евсеев: не ожидал, что под моим руководством "Текстильщик" выиграет 6 матчей из 6-ти (3)
Вадим Евсеев: не ожидал, что под моим руководством "Текстильщик" выиграет 6 матчей из 6-ти (3)
16:05
Показал козу быкам (4)
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Роберт Евдокимов: исторически хорошо играем с "Краснодаром", я ещё как тренер "КамАЗа" их обыгрывал (2)
14:34
Игорь Колыванов: "Терек" – неудобный соперник для любого клуба, но "Зенит" приложит все усилия для победы
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14:03
Сергей Шавло: своим уходом в раздевалку Каррера показал, что ему не все равно, как играла команда (1)
Сергей Шавло: своим уходом в раздевалку Каррера показал, что ему не все равно, как играла команда (1)
Алексей Пугин: руководство "Томи" развалило команду. Зачем было выходить в Премьер-лигу?
Причина неудачного сезона "Томи" в чемпионате России по футболу в руководстве, а сами игроки могут гордиться тем, что бились до конца. Такое мнение ТАСС высказал полузащитник команды Алексей Пугин.
"Никто не был готов, но так получилось. В принципе, говорят, что причину надо искать в себе, я ищу, но найти не могу, - признался Пугин. - Все идет от руководства, которое развалило команду. Совсем не понимаю, какой смысл был выходить в премьер-лигу, чтобы так все разрушить?".
"Конечно, хотелось бы пообщаться с руководством. А как еще? Ты выполняешь свою работу, а никто к тебе никогда не подходит и ничего не говорит, только некоторые люди кормят завтраками, а конкретики никакой нет", - добавил он.
"Единственное, в этой ситуации я очень горд и за себя, и за молодых ребят, - отметил полузащитник. - Когда молодые ребята бьются, хочется играть и биться за них, несмотря на то, какое у нас руководство".
Пугин отметил работу Петракова. "Считаю, Валерий Юрьевич сделал все, что мог. Он многое сделал для нас, стариков, а также для молодых ребят. По крайней мере, по результатам это видно", - сказал он.
Ранее Петраков сообщил, что Пугин имеет предложение от другого клуба. "Честно, пока ничего не знаю. Даже не думал о будущем", - прокомментировал информацию полузащитник.
"Никто не был готов, но так получилось. В принципе, говорят, что причину надо искать в себе, я ищу, но найти не могу, - признался Пугин. - Все идет от руководства, которое развалило команду. Совсем не понимаю, какой смысл был выходить в премьер-лигу, чтобы так все разрушить?".
"Конечно, хотелось бы пообщаться с руководством. А как еще? Ты выполняешь свою работу, а никто к тебе никогда не подходит и ничего не говорит, только некоторые люди кормят завтраками, а конкретики никакой нет", - добавил он.
"Единственное, в этой ситуации я очень горд и за себя, и за молодых ребят, - отметил полузащитник. - Когда молодые ребята бьются, хочется играть и биться за них, несмотря на то, какое у нас руководство".
Пугин отметил работу Петракова. "Считаю, Валерий Юрьевич сделал все, что мог. Он многое сделал для нас, стариков, а также для молодых ребят. По крайней мере, по результатам это видно", - сказал он.
Ранее Петраков сообщил, что Пугин имеет предложение от другого клуба. "Честно, пока ничего не знаю. Даже не думал о будущем", - прокомментировал информацию полузащитник.
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