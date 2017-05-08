Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Новости партнеров

"Спартак" сегодня будет праздновать победу в ресторане-теплоходе

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в настоящее время отмечает победу красно-белых в чемпионате России вместе с семьёй в Москве в ресторане-теплоходе "Ласточка". В ближайшее время к ним присоединятся футболисты "Спартака".

Капитан "Спартака" Денис Глушаков и вратарь красно-белых Артём Ребров только что побывали у стадиона "Открытие Арена", где вместе с болельщиками порадовались чемпионству.

"Чемпионат.сом"
Сегодня, 00:01
Напечатать
7
(0)
№7 Написал: XERX - (Сегодня, 00:22) #
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
СПАРТАК ЧЕМПИОН!!!а кто против...просто молчим!!!)))
Регистрация: 23.05.2009
№6 Написал: vvSpartak (Сегодня, 00:16) #
  • +6
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Vinsat
"Говно не тонет"

Иди спать, никто тебя топить не собирается


--------------------
Я спросил:"Зачем ты жжешь?". А он в ответ: "Я? Я не жгу". Ну, дебилы..."- Широков о болельщиках
Регистрация: 16.07.2011
№5 Написал: Frost_033 Акапулько (Сегодня, 00:14) #
  • +6
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Vinsat
"Говно не тонет"


По себе не суди
Регистрация: 14.06.2015
№4 Написал: Vinsat (Сегодня, 00:11) #
  • -14
  •  (14)
Болеет за:
«Зенит»
"Говно не тонет"


--------------------
Вы бизнесмен?
Регистрация: 17.04.2017
№3 Написал: Св.Ин v.2 (Сегодня, 00:08) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Сплавляйтесь хоть до Перми!!!!!
Регистрация: 5.03.2017
№2 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 00:06) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Гуляйте!! Вы и Мы это заслужили!

Про 72 очка помните только!


--------------------
МЫ ЧЕМПИОНЫ!!*****
Регистрация: 22.05.2015
№1 Написал: vitaliy1977 Калининград (Сегодня, 00:06) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Молодцы, ребята! Заслужили!!!
Регистрация: 13.03.2012
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.