"Спартак" сегодня будет праздновать победу в ресторане-теплоходе

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в настоящее время отмечает победу красно-белых в чемпионате России вместе с семьёй в Москве в ресторане-теплоходе "Ласточка". В ближайшее время к ним присоединятся футболисты "Спартака".Капитан "Спартака" Денис Глушаков и вратарь красно-белых Артём Ребров только что побывали у стадиона "Открытие Арена", где вместе с болельщиками порадовались чемпионству.