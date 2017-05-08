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Роман Зобнин: пусть Луческу в таблицу посмотрит – там видно, кто сильнее всех

Полузащитник московского "Спартака" Роман Зобнин ответил на слова главного тренера "Зенита" Мирчи Луческу, который заявил, что не считает красно-белых лучшей командой РФПЛ.

"Пусть в таблицу посмотрит – там видно, кто сильнее всех. Как это ещё прокомментировать?

Хочу поздравить всех болельщиков "Спартака"! Они заслужили это долгожданное чемпионство. Процентов на 80 это заслуга фанатов. Болельщики отлично нас поддерживали весь сезон, это их победа. Пусть Москва теперь станет красно-белой и празднует!" - цитирует Зобнина "Чемпионат.сом".
Теги: Зобнин Луческу Зенит Спартак
Сегодня, 01:10
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(2)
№5 Написал: Сибирячок (Сегодня, 01:17) #
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online
Болеет за:
«Сибирь»
Питерский пострел и здесь успел .....блеснуть юридическим мозгом. Клоун, плять.


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Принципиально не общаюсь с болельщиками зенита.
Г.С. Орлов: Спартак Чемпион!
Регистрация: 17.10.2016
№4 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 01:15) #
  • +4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Рома, ты просто топчик из всех игроков с рос. паспортом.. просто машина! Думаю ты ещё прибавишь .. ты пример всем парням. Работай .. чемпионство это и твоя заслуга!! Незаменимый просто!

Рома, гуляйте от души!


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МЫ ЧЕМПИОНЫ!!*****
Регистрация: 22.05.2015
№3 Написал: Quincy (Сегодня, 01:13) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Браво Рома,макнул цыгана
Регистрация: 2.09.2016
№2 Написал: Black Fox (Сегодня, 01:12) #
  • -11
  •  (11)
online
Болеет за:
«Зенит»
Роман умом не блещет, иначе знал бы, что чемпионом становится не тот, кто сильнее всех, а тот кто набрал больше всех очков.


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"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 01:12) #
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Красава. Там Семак ещё в таблицу смотрит.


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Принципиально не общаюсь с болельщиками зенита.
Г.С. Орлов: Спартак Чемпион!
Регистрация: 17.10.2016
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