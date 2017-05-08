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"Амкар": "Спартак", отмечайте хоть всю неделю. Приезжайте в Пермь просто отдыхать

"Амкар" поздравил "Спартак" с победой в чемпионате России перед очной встречей с московским клубом, которая состоится в 28-м туре РФПЛ 13 мая.

"Спартак", отмечайте хоть всю неделю. Тренироваться совсем незачем. Приезжайте в Пермь просто отдыхать. В футбол мы сами поиграем", — говорится в официальном сообщении пресс-службы пермского клуба.

"Чемпионат.сом"
Сегодня, 02:06
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3
(2)
№3 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 02:51) #
  • +1
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Болеет за:
«Спартак»
Им уже булки можно разминать, думаю, Массимо настроит как надо


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№2 Написал: spartach10 Россия (Сегодня, 02:20) #
  • +1
  •  (3)

Помечтайте)


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ХК "СПАРТАК" /Москва/ > всех прочих хк
СССР
Регистрация: 11.11.2007
№1 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 02:08) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Не. Не нам ещё рекорды бить! 72 очка


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МЫ ЧЕМПИОНЫ!!*****
Регистрация: 22.05.2015
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