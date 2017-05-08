"Амкар": "Спартак", отмечайте хоть всю неделю. Приезжайте в Пермь просто отдыхать

"Амкар" поздравил "Спартак" с победой в чемпионате России перед очной встречей с московским клубом, которая состоится в 28-м туре РФПЛ 13 мая."Спартак", отмечайте хоть всю неделю. Тренироваться совсем незачем. Приезжайте в Пермь просто отдыхать. В футбол мы сами поиграем", — говорится в официальном сообщении пресс-службы пермского клуба.